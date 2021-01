Bordet a jóvenes: "Enfrentemos la pandemia con empatía, frenemos contagios"

Foto 1/2 Foto 2/2

"A las y los jóvenes les pido: enfrentemos la pandemia con empatía. Frenemos los contagios. De nuestras acciones cotidianas depende la salud de mucha gente, entre ellos nuestros padres y abuelos. No somos invulnerables al virus", expresó el gobernador Gustavo Bordet a través de sus redes sociales.



El mandatario publicó un material elaborado por la subsecretaría de la Juventud que recuerda a los jóvenes de la provincia las normas y medidas necesarias de prevención frente a la pandemia por Covid-19.



En ese marco, y con el objetivo de continuar difundiendo las medidas de autocuidado necesarias para reducir la posibilidad de nuevos contagios, Bordet insistió en la necesidad de mantener la "empatía".



El material difundido en las redes pertenece a una serie de producciones gráficas y audiovisuales con el que el organismo perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social busca apelar no solo a la responsabilidad individual de las y los jóvenes para cuidar la salud de la población de riesgo, sino también para poder continuar desarrollando las distintas actividades económicas sin poner en riesgo a los trabajadores de los distintos ámbitos que desempeñan sus tareas cotidianamente.



En este sentido, el material, que es difundido a través de redes sociales, hace hincapié en que las y los jóvenes entrerrianos recuerden que para evitar la propagación del Covid 19 deben continuar manteniendo el hábito del uso de tapabocas; el lavado frecuente de manos, con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol al 70 por ciento; el distanciamiento social entre personas; no participar de reuniones donde se junte mucha gente; y en caso de sentir fiebre, tos, dificultad respiratoria, o algún otro malestar asociado a los síntomas del virus, realizar la pertinente consulta médica y no salir de sus casa, entre otras medidas de prevención.