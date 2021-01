Provincia y Nación finalizarán obra del hospital Bicentenario de Gualeguaychú

El ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, y el titular de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, analizaron las obras que están en marcha en Entre Ríos con financiamiento nacional y acordaron los pasos a seguir para concluir el hospital Bicentenario de Gualeguaychú.



"En el marco de la pandemia es clave finalizar esa obra", expresó Richard y destacó "la gestión permanente del gobernador Gustavo Bordet". Además destacó el "compromiso del gobierno nacional" y sostuvo que Entre Ríos "estamos en la agenda de prioridades" de la gestión de Alberto Fernández.



"Estamos muy satisfechos a la hora del balance por este encuentro. Entre Ríos, a raíz de las gestiones del gobernador Gustavo Bordet, está plenamente en la agenda del gobierno nacional. Y así se vio reflejado en esta reunión muy productiva con el ministro Katopodis. Si bien hubo un repaso muy amplio de temas, lo esencial pasa por la obra del hospital en Gualeguaychú", manifestó Richard.



En materia de obras públicas es clave el financiamiento para obras de salud y ahí se ubica la culminación del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú.



La provincia financió con fondos propios la etapa de los pabellones C y D (laboratorio, hemodinamia, hematología y vestuarios personal; área de farmacia, kinesiología, gimnasio, diagnóstico por imágenes, consultorios, áreas de apoyo y vestuarios personal), entregada en el pasado mes de diciembre. Resta licitar la etapa final que incluye los pabellones A y B (farmacia, depósito, lavandería, cocina, áreas de apoyo y vestuario personal; emergencias, ingreso de pacientes en ambulancia e ingreso de pacientes ambulatorios, guardia pediatría y adultos, consultorios de guardia) y la planta alta de los pabellones C y D (unidad de neonatología, salas de parto, unidad de terapia intensiva pediátrica, áreas de apoyo; internación, con sus áreas de apoyo). La obra asciende aproximadamente a unos $ 480 millones de pesos.



"Junto al ministro Katopodis convenimos proseguir con las obras que estaban paralizadas y concluir las que estaban en ejecución. Nos planteó establecer prioridades para poder tener el desarrollo de la obra pública, articulando con las necesidades y las demandas de la población entrerriana", aseveró el funcionario provincial.



Cabe destacar que en la reunión virtual, y más allá de hacer un repaso de los trabajos que están en ejecución con su respectivo avance de obra, también se avanzó sobre el plan de infraestructura que tiene la provincia de Entre Ríos y los proyectos que están priorizados bajo ese ítem, para el posible financiamiento. Esto incluye obras en materia de vial, salud, como así también de educación, agua y saneamiento, donde en el último mes se licitaron cinco obras para ese último rubro.



"Es prioridad finalizar las obras en ejecución y en particular, en el marco de esta pandemia a raíz del Covid-19, finalizar la obra del hospital Bicentenario de Gualeguaychú", dijo el funcionario nacional a modo de cierre en dicho encuentro.