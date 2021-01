El gobierno estimó que este verano la temporada turística "está al 50%"

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, señaló que el movimiento turístico este verano "está al 50 por ciento de lo que puede ser una temporada buena", mientras analizó que la llegada del coronavirus generó cambios en los hábitos a la hora de vacacionar.



"Hay más de un millón y medio de personas viajando por toda la Argentina, según el reporte de la aplicación Verano", indicó el funcionario nacional.



En ese sentido, subrayó: "Estamos al 50 por ciento de lo que puede ser una temporada buena".



Sin embargo, aclaró que en la Costa Atlántica el número es mejor, dado que particularmente en esa zona "están al 70, 80, 90 por ciento".



"La pandemia ha hecho que muchos de los turistas cambien los hábitos", consideró el titular de la cartera turística en declaraciones radiales.



Según resaltó, "la gente elige casas, cabañas y no se aloja en hoteles por miedo a los espacios comunes".



"Por eso la hotelería es un sector que está complicado, por más que cumplen con los protocolos y los requisitos", evaluó Lammens, quien aclaró que no es su "idea" suspender la temporada de verano.



Argumentó que el turismo "genera más de un millón de puestos de trabajo" y afirmó que "casi el 10 por ciento del PBI proviene de actividades vinculadas con el turismo".



"Tomamos medidas para extremar los cuidados y así poder seguir teniendo temporada", remarcó el ministro, que además lamentó que la situación obligó a frenar la llegada de extranjeros.



"La Argentina tiene una oportunidad enorme para que nos visiten turistas extranjeros, lo que deja dólares en el país", destacó.



En ese escenario, este sábado la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), advirtió que si el sector no recibe apoyo estatal al menos hasta mediados del año, habrá "quiebras muy abultadas".