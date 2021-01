Restricciones nocturnas: al menos 10 provincias definieron las medidas a tomar

Política Rige en Entre Ríos la restricción a la circulación de 1 a 6 de la mañana

Gobernadores del oficialismo y de la oposición se expresaron sobre la posibilidad de aplicar restricciones en la circulación y las actividades nocturnas en sus provincias, luego de que el Gobierno nacional los facultó a adoptar medidas para disminuir los contagios por coronavirus según determinados parámetros sanitarios., medida que se extenderá por 14 días para "desalentar las reuniones sociales en grandes cantidades que se registraron en las últimas semanas en horario nocturno", explicó el subsecretario general de la Gobernación, Pedro Sandilli."Los únicos que pueden circular durante ese horario son aquellas personas que justifiquen con el permiso correspondiente que en su oportunidad emitió el COE".confirmó que adherirá a los contenidos del Decreto de Necesidad y Urgencia correspondientes a los límites a la circulación, y que este será efectivo en el territorio provincialEl gobernador santafesino Omar Perotti indicó que "la provincia se sumará a las medidas que tome la Nación, resguardando a aquellos lugares que no han tenido casos" y aclaró que "Santa Fe va tomando medidas en localidades donde la situación ya se ha planteado en estos términos; avanzamos en disminución de movilidad y cuidados adicionales según la característica de cada localidad", remarcó., inclusive, tras una reunión entre la vicegobernadora, Laura Stratta, intendentes de toda la provincia, ministros y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.La restricción también regirá para la actividad comercial en la misma franja horaria, con una tolerancia de 30 minutos; exceptuando a personas y trabajadores esenciales."También se prevé que si hay municipios que consideran que deben ampliar el rango horario lo pueden hacer", agregó Stratta.La titular de Gobierno y Justicia entrerriana, Rosario Romero, detalló que la Policía realizará operativos en conjunto con autoridades municipales y fuerzas de seguridad federales para "evitar las concentraciones nocturnas"., Raúl Jalil confirmó hoy que "el próximo lunes a la mañana se realizará una reunión con la Comisión Sanitaria para evaluar las medidas a seguir".Un comunicado oficial señala que, "con esta información en mano, se avanzará con la decisión de nuevas medidas que permitan contener el brote general de contagios de Covid-19".La gobernadora de, Arabela Carreras, se reunió con diferentes sectores de la provincia para acordar las medidas restrictivas de circulación que propone en el Gobierno nacional para frenar los contagios; tras un encuentro con los intendentes e intendentas, presidirá el contacto con las cámaras de comercio y turismo.Carreras ya adelantó la adhesión en general a las medidas dispuestas, "pero conscientes de que la realidad rionegrina tiene particularidades respecto de otros lugares del país", remarcó la mandataria."Cada intendente presentará las particularidades de su localidad, las cuales serán analizadas por el Ministerio de Salud para generar las excepciones pertinentes", precisó.informó oficialmente que adhirió al decreto yAdemás, las reuniones sociales y/o familiares en espacios cerrados no podrán superar las 10 personas, mientras que en espacios abiertos el límite será de 30 (a excepción del Departamento Deseado).Por su parte, el Gobierno dea través del Jefe de Gabinete provincial, Juan Luna, comunicó que "aún el gobernador, Ricardo Quintela,con respecto a la decisión del Gobierno nacional de prohibir la circulación nocturna.Fuentes del Gobierno riojano dijeron aque "no creemos que cambie algo", ya que La Rioja tuvo ayer sólo 10 casos positivos y en total 85 casos activos.El gobernador de, Gerardo Morales, anunció que en la provinciaante los bajos índices de contagios de coronavirus que se registran actualmente, aunque anunció en sus redes sociales oficiales el "refuerzo de controles" para el cumplimiento de las medidas de prevención y pidió "no bajar los brazos"."Si ocurre un considerable aumento de casos, la provincia se irá adaptando a las medidas de restricción para evitar una segunda ola de contagios", advirtió., Sergio Ziliotto informó que, a excepción de quienes cumplen tareas esenciales, mientras continúa la campaña de vacunación en los agentes de salud, en medio de un crecimiento exponencial por el cual continúan prohibidas las reuniones familiares y sociales.Ziliotto confirmó a través de la Agencia Provincial de Noticias que La Pampa no modificarán los horarios de prohibición de la circulación preexistentes al decreto del Gobierno Nacional, que estarán vigentes hasta el 18 de enero. En éste sentido, aclaró que se prohíbe la circulación de personas desde las 1.00 a las 6.30, con excepción de los y las trabajadoras esenciales; se extiende la suspensión de los encuentros sociales y familiares y se establece que todas las actividades finalizan a las 0.00 horas, con la extensión de 30 minutos para los locales gastronómicos.En, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, informó a la prensa que"porque nuestra situación epidemiológica, gracias a todos, lo permite".Aunque Ibáñez pidió a los ciudadanos que "sigan cumpliendo hoy más que nunca" con las medidas preventivas y de distanciamiento" para poder equilibrar la situación de pandemia con la apertura de la economía".El Comité de Emergencia de(COE) se reunirá mañana para definir los pasos a seguir, tras analizar la incidencia de los contagios en la provincia y el número de camas disponibles, tal como realiza cada fin de semana.Mientras tanto; en ese horario sólo pueden circular las personas de servicios esenciales.Actualmente, ante el incremento de casos hubo algunas medidas en ciudades del interior, como Bandera, que quedó aislada; y en Quimilí prohibieron las actividades deportivas y sociales.