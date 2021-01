"Otra vez la UCR asume la penosa tarea de defender intereses extranjeros"

El secretario General del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, respondió el comunicado de la UCR sobre la demanda de bonistas externos.



José Cáceres, Secretario General del PJ de Entre Ríos, salió al cruce del comunicado emitido por el Comité Provincial de la UCR, referido a la polémica desatada tras la demanda presentada en Nueva York por un grupo de acreedores. "En 2017, la provincia, logró una exitosa colocación de bonos en el exterior, un buen acuerdo de deuda para así obtener financiamiento externo debido a la demora infinita de la lluvia de inversiones que Cambiemos, integrada por la UCR, se cansó de prometer. En 2018, Entre Ríos aún tenía una posición cómoda con respecto a esa deuda en dólares", defendió Cáceres y acotó: "Sin embargo, la tremenda devaluación de Cambiemos, con una profunda recesión económica y la posterior pandemia de Covid 19, cambiaron sustancialmente el escenario económico y social en el mundo y, por supuesto, en nuestro país y en nuestra provincia".



Y agregó: "El Comité de los radicales debería hacerse cargo de las catástrofes que causaron a los argentinos y a los entrerrianos cuando les tocó gobernar. En el último periodo como cómplices del Macrismo", dijo y apuntó que, "Ahora que arrancaron con la campaña pretenden que el pueblo se olvide de sus desastres".



"El mundo de 2017, incluso el que conocimos a principios del año pasado, ya no existe. No se puede analizar con aquellas reglas el mundo actual. La provincia dio, y sigue dando sobradas muestras de responsabilidad en cumplir sus obligaciones con los bonistas externos, pero en el marco de la razonabilidad y de las obligaciones que el Gobierno tiene para con sus ciudadanos", afirmó.



"Desconocer esto, como lo hace la UCR, es un acto de necedad política y de mala fe", cuestionó.



En ese sentido, acotó que en el radicalismo, "deberían hacer una autocrítica y aceptar que si los ciudadanos no los eligen desde hace alrededor de dos décadas para conducir los destinos de la provincia es porque no han sabido generar una alternativa ni un proyecto que dé respuestas a los problemas de los cuales se han convertido en meros e irresponsables relatores. Esto se vio claramente en la última elección a Gobernador, donde el Peronismo, con el compañero Gustavo Bordet y la compañera Laura Stratta, le sacó más de 20 puntos a su candidato, Atilio Benedetti. Fueron protagonistas de la traumática experiencia de la Alianza y del gobierno de Montiel, y luego repitieron el error prestando el comité y los fiscales al gobierno neoliberal de Cambiemos, del que fueron cómplices".



"Ahora se hacen los desentendidos, pero la actual situación que atraviesa nuestra provincia y nuestro país se debe a la política de endeudamiento, vaciamiento, hambre y exclusión que llevó adelante la alianza que integraron junto al PRO y la Coalición Cívica", sostuvo.



Por último, el dirigente peronista y ex vicegobernador, expresó: "No tengan dudas que al gobierno provincial le sobra responsabilidad y compromiso para atender esta situación generada por un grupo de bonistas en busca de optimizar sus ganancias, pero lo hará teniendo en cuenta los intereses y las prioridades del pueblo entrerriano. Este es un problema del que el Gobierno peronista provincial se hará cargo como de tantos otros y seguramente lo resolverá de la manera más conveniente para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. La UCR en cambio, deberá hacerse cargo de ocupar la penosa tarea de ser defensora de los intereses de los acreedores externos, como lo hizo su presidente Macri con los grupos financieros, y de haber dejado un desastre económico y social en todo el territorio argentino, del cual esta situación es una de sus tantas consecuencias".