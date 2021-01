Restricción nocturna: La provincia de Santa Fe adherirá a partir del lunes 11

El gobierno de la provincia de Santa Fe, informó a través de un comunicado que adherirá a los contenidos del DNU que publique la Nación, correspondientes a los límites a la circulación y, que este será efectivo en el territorio provincial, a partir del día lunes 11 a las 00 horas.El mismo será adecuado por la provincia de acuerdo a su contexto actual. Sin embargo no brindaron detalles sobre cómo será la adaptación.Explicó que "cada provincia tiene regiones que tienen muchos casos, que han tenido casos crecientes y algunas que no. Entonces que no queden englobados todos en una misma medida, así que lo que estamos haciendo es esperar el decreto (nacional), ver su redacción final y después proceder a la adecuación de la provincia a ese decreto nacional con las particularidades que se ha dado".Subrayó que medidas como la que se anunció a nivel nacional se basan en que "la única instancia de freno a la velocidad de contagio es el quitar circulación. Con lo cual, no hay ningún secreto frente a las medidas que van a tomarse".