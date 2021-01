Gutierrez expresó su preocupación a la limitación horaria y su impacto

El dirigente del radicalismo paranaense, Ricardo Gutiérrez, manifestó su preocupación por las nuevas medidas nacionales de restricción horaria, adoptadas en el marco de la situación de pandemia por el Coronavirus.Al respecto consideró que "ponen en riesgo fundamentalmente al sector gastronómico, que desde que fue rehabilitado, ha hecho un gran esfuerzo para implementar todos los protocolos y es uno de los que más controla su cumplimiento".Sostuvo más adelante que "es llamativo que diez meses después de convivir con la pandemia el Estado, aún no tenga la información que le permita determinar con claridad donde están los puntos de riesgos de contagio y su única medida termine siendo la restricción de las libertades individuales".Al mismo tiempo, Gutiérrez añadió que el Estado "debe cumplir con los controles necesarios que eviten aquellas situaciones en las que se rompen los protocolos exigidos, pero en el marco de una apertura sin restricciones horarias como las que se pretenden implementar y para eso se debe convocar a todos los sectores involucrados para escuchar también sus opiniones, no puede ni deben tomarse medidas unilateralmente porque desconocen cómo opera sobre todo el sector gastronómico".Gutiérrez criticó que el presidente de la Nación "se arrogue la potestad de imponer una norma como la señalada, cuando es tema del Congreso Nacional su implementación, ya que cercena la libre circulación de las personas, garantizada en la Constitución".Por último, el dirigente de Convergencia sostuvo que "en Entre Ríos, todavía estamos a tiempo de tomar medidas positivas, a favor de todos, que contribuyan a la salud pública con más testeos y mejores seguimientos de los casos, aislando a los contagiados y no a los sanos como se hace en cualquier pandemia", recomendó Gutiérrez y agregó: "Bordet tiene para ver el ejemplo del gobierno de Córdoba, que ha anunciado que no va a aplicar esta medida y eso, no los hace estar a favor de los contagios, al contrario, se ha comprometido a mas salud pública y más defensa de la actividad comercial".