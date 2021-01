"En diciembre, se incorporaron más de 200 mil chicos a la AUH", dijo Raverta

En el marco de los festejos del día de Reyes, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, compartió una actividad con niños y niñas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que viven en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata.Durante la actividad, Raverta remarcó el compromiso y la tarea que se está llevando adelante para lograr que cada niño y niña pueda tener su Asignación Universal. "Hemos encontrado durante diciembre a más de 200 mil nenes y nenas que no tenían su AUH, pero que cumplían con los requisitos", subrayó.El año pasado el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que permitió incorporar en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a más de un millón de niños, niñas y adolescentes que no tenían cobertura por parte del Estado. En diciembre se logró incluir a 254.822 niños, niñas y adolescentes que hasta ese momento no contaban con el beneficio.En el encuentro que se llevó adelante en el espacio Casa Caracol se realizaron actividades de lectura, música y juegos. Allí, la titular de la ANSES destacó la importancia de la expresión y el desarrollo lúdico de los más pequeños, y agregó: "Estamos compartiendo con niños y niñas este día de reyes y nos da mucha satisfacción el hecho de saber que nuestro organismo ha logrado abrazar a más chicos y chicas de la Argentina".Por su parte, Mercedes Novelli, madre de uno de los niños presentes, expresó: "Acompañé a los chicos a pasar una fiesta de Reyes diferente. Es el primer año que compartimos este espacio porque recibimos el beneficio de la AUH hace poquito. Y con esta pandemia azotándonos es una alegría porque significa que el Estado está presente".El festejo se desarrolló junto a la directora del espacio, Laura Dellacqua, e incluyó la lectura de cuentos y la presentación de los artistas marplatenses Mor Mora, clown de Hazme Reir y la banda musical La veredita Orquesta quienes hicieron bailar a los chicos y chicas en este día de festejo.