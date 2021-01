Trotta: "Políticas restrictivas no afectarán el inicio de clases presenciales"

En medio de un escenario en el que el Gobierno nacional baraja un posible anuncio sobre nuevas medidas restrictivas para frenar el aumento de los casos de coronavirus, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que las "políticas restrictivas" no afectarán "el inicio de las clases presenciales" en las escuelas. Aunque le preocupa el crecimiento de los contagios, la expectativa del ministro es que la presencialidad vuelva a ser el ordenador del sistema educativo."Para nosotros es importante priorizar de cara al 2021 la presencialidad como organizador del sistema educativo. Para eso, contamos con la construcción de los protocolos. Por supuesto que vemos con preocupación el crecimiento de los contagios pero la reflexión que hacemos es que también es importante priorizar la escuela", señaló a, el titular de la cartera educativa."Incluso, en otros países se ha priorizado la escuela al momento de la apertura frente a los espacios recreativos, con protocolos, con la máxima expresión de la presencialidad", definió.Según aclaró el ministro, el regreso a clases presenciales será con un esquema de aplicación de los protocolos vigentes aprobados por el Consejo Federal de Educación (CFE) que fija las pautas y recomendaciones que permitirán a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborar planes que garanticen, según la situación de cada jurisdicción, el retorno a la escuela.El ministro también se refirió al Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid que contempla al personal docente y no docente como grupo con prioridad para recibir la aplicación de la vacuna, aunque aclaró que "no es un requisito indispensable para volver a clases"."Estimamos que en las próximas semanas se comenzará con el proceso de vacunación a los docentes. Todavia falta que además de las dosis de la Vacuna Sputnik V, se termine de negociar con los otros laboratorios para adquirir la dosis de Oxford-AstraZeneca y de la empresa china estatal Sinopharm. Ahí recién estarían cubiertos los grupos de riesgo que están primeros en orden de prioridad y luego le tocaría a los docentes. Sin embargo, evaluamos que no es indispensable la vacunación para una vuelta a la presencialidad", destacó el ministro Trotta.Al mismo tiempo, el ministro especificó que desde el Ministerio se está trabajando con los gremios docentes para generar y organizar el mejor despliegue posible de una vuelta a la presencialidad. "Se vienen extensas semanas de trabajo. Vamos a trabajar con los sindicatos docentes. Sabemos que ninguna decisión que tomemos va a generar satisfacción en todos los sectores. Debemos trabajar en conjunto para organizar el mejor despliegue posible en todo el país que implique una vuelta a la presencialidad de forma responsable y cuidada", resaltó Trotta.