Aborto: pedirán que se declare inconstitucional la ley apenas sea promulgada

La voz de los legisladores

Opinión de De Angeli

La interrupción voluntaria del embarazo ya es ley en la Argentina. Sólo falta que el Ejecutivo la promulgue, algo que sucedería esta semana. Cuando eso ocurra, senadores y militantes del sector celeste (el color que representan a quienes se oponen al aborto legal) recurrirán a la Justicia para que la norma sea declarada inconstitucional.Así lo confirmó Raul Magnasco, presidente de la asociación Más Vida. "Ahora estamos trabajando en un recurso de inconstitucionalidad para presentarlo una vez que esté vigente. Eso esperamos que sea esta semana".Contó que la demanda se presentará en la Justicia Federal en el fuero Contencioso Administrativo. "Sabemos que en el fondo esto es una cuestión política. Pero estamos preparados para recurrir a las cortes internacionales en el caso de que la Justicia Argentina quiera esquivar el bulto", aseguró.También señaló que con este pedido de inconstitucionalidad "le estamos dando una luz de esperanza a muchos países, que luego de la aprobación de la ley en Argentina, también están discutiendo legalizar el aborto, como México, Colombia, Venezuela".Como argumento en contra de ley del aborto, Magnasco señala que es inconstitucional porque "la Constitución Argentina tal como está redactada, no permite ninguna normativa que pueda interrumpir el crecimiento de ningún niño, desde la concepción hasta los 18 años", dijo aPor otro lado, la semana pasada, Silvia Elías de Pérez, legisladora por la UCR de Tucumán, advirtió antes de dar su voto que si el proyecto se convertía en ley irían "a la Justicia para que sea declarada inconstitucional", justificando que "la Argentina se ha obligado a estándares altísimos de protección de la vida desde la concepción".En esa misma línea se expresaron otros legisladores. Es el caso de Pablo Blanco, de la UCR, senador por Tierra del Fuego, quien aseguró: "Este proyecto es violatorio de los dispuesto por la Constitución Nacional. Este proyecto le niega la condición de persona al niño por nacer. Aquí no hay margen para especulaciones".Alfredo De Angeli, de Unión por Entre Ríos, también habló de la validez de la ley y dejó clara su postura: "No puedo votar esto porque cuando venimos acá a jurar yo juré por la Constitución. Y este proyecto es inconstitucional. No estaría cuidándola", remarcó."Esta ley no va a resolver el problema. El problema acá es de políticas públicas. Estamos despenalizando al ser gestante, pero estamos penalizando a otros por la objeción de conciencia. Hasta el título pueden perder los profesionales con esta ley. Insisto, despenaliza al ser gestante y penaliza a los profesionales que están con objeción de conciencia. Es una aberración institucional esta ley", agregó.