Bordet ratificó que la provincia está en "la misma línea de acción" con Nación

En Hernández, en el departamento Nogoyá, y ante la consulta respecto de cómo seguirán las medidas en la provincia y si serán en consonancia con las adoptadas por Nación, Bordet, afirmó que la provincia está "en la misma estrategia de la Nación"."Ahora se ha dado un paso muy importante con la vacuna, pero esto no terminó", aseguró y agregó: "Tenemos que seguir cuidándonos porque hemos visto que hay casos de contagios que se han producido en los últimos días fruto de reuniones sociales, de aglomeramientos y esto realmente puede dificultar y complicar porque si bien hay personas jóvenes que no corren riesgos prácticamente en su salud pero sí sus padres y sus abuelos cuando se contagian pueden ser pasibles de una enfermedad ya más grave o con ocupación de camas de terapias intensivas".En ese sentido, valoró que "creo que tenemos que pensar también en los mayores y cuidarnos para que podamos derrotar el virus cuanto antes", reflexionó el mandatario .Al referirse a la vacuna, dijo que "ya la estamos aplicando", y recordó que "yo me he vacunado porque hay que predicar con el ejemplo". En ese marco, Bordet informó que "se está vacunando en esta etapa a todo el personal de salud que está más expuesto al virus y luego se continuará aplicando al resto de la población, por edades, y para tratar de alcanzar el mayor universo posible de personas que se puedan vacunar para poder ir ganándole esta batalla al virus que ha complicado y resentido mucho la economía de las familias, la población toda y por supuesto también de nuestras gestiones"."Estamos firmes trabajando con mucha confianza, energía para poder llevar adelante nuestros actos de gobierno", aseguró.Sobre un posible rebrote de casos en la provincia, Bordet, opinó que "nos preocupa mucho", y es por eso "que estamos teniendo estas acciones de querer llegar a la población y decirles que nosotros entendemos que hay que tener las actividades comerciales abiertas, la gastronomía, el turismo pero hay que evitar las reuniones que son innecesarias con muchas personas, hay que usar los métodos de prevención como el tapabocas, el alcohol en gel, el distanciamiento", resaltó."Si nosotros nos cuidamos y hacemos eso podemos hacer todo el resto de las actividades y sobre todo protegemos a la población de adultos mayores que más riesgo tienen", aseguró el mandatario.El gobernador Bordet estuvo en Hernández junto a la vicegobernadora, Laura Stratta; el intendente local, Luis Gaioli; el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el titular del IAPV, Marcelo Bisogni; la senadora Flavia Maidana. Allí entregó viviendas en el marco del programa provincial Primero Tu Casa.En ese marco, refirió que la entrega de viviendas, es "uno de los hechos más gratificantes que tiene la gestión, poder conversar con los vecinos que acceden al techo propio, lo cual es un derecho constitucional". Detalló que este es un programa provincial "que hemos instalado para poder generar viviendas, hoy entregamos 12 viviendas y están para terminar en dos meses 20 más y decía el intendente que como la municipalidad tiene terreno, automáticamente ya estamos largando otro lote más de viviendas a licitación".Más adelante, indicó que "también es buena la oportunidad de estar en Hernández para poder avanzar en la agenda de trabajo común que tenemos con el intendente en obras que va definiendo y perfilando el municipio para llevar adelante".Afirmó que "la pandemia no fue un obstáculo para que podamos avanzar en obras como la extensión en la red de gas, que son 6.700 metros que se va a ampliar y estimamos que en el primer trimestre de este año ya contando con el Presupuesto 2021 estaremos poniendo en el circuito esta obra de gas". Dijo además que dialogó con el intendente local acerca de la necesidad de llegar con energía eléctrica al cementerio, "lo vamos a trabajar en conjunto en la provincia" y agregó que "también vamos a retomar la obra hidráulica que está paralizada, que es otro de los pedidos"."Como se puede ver, hay una agenda de trabajo que estamos desarrollando en común y también muchas otras acciones que tienen que ver con distintas áreas de gobierno para poder trabajar", completó.Por su parte el intendente Gaioli, manifestó su agradecimiento al gobernador de la provincia por la visita y dijo: "Hacía más de 10 años que no nos visitaba el primer mandatario provincial y no solamente por la satisfacción de contar con su presencia sino de saber que 12 vecinos de nuestra localidad hoy se hicieron de su casa", resaltó.En ese sentido se refirió a la satisfacción que sintió al ver la emoción de los vecinos en la entrega: "Era lindo ver la cara de alegría de la gente cuando recibía su carpeta va a poder empezar este año con su propio hogar que para nosotros, los que estamos en la función, nos toca esta tarea de administrar recursos y generar posibilidades para que la gente se radique y se quede en las localidades", enfatizó a la vez que resaltó: "Es muy bueno, muy buenos augurios para este año", indicó.Por último reiteró su agradecimiento al gobernador de la provincia y manifestó su compromiso de "trabajar como él decía en temas conjuntos donde muchas de las obras que pretendemos para nuestra localidad van a depender también del apoyo y acompañamiento del gobernador".En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, inaugurará doce viviendas en la localidad de Hernández, departamento Nogoyá.Las unidades habitacionales las ejecutó la empresa Verco S.A, ubicadas en en Calles Av. Gobernadores Entrerrianos y Pasaje Paseo del Parque, y tiene una inversión de 24.066.629,84 pesosEn Hernández, se construyeron 12 viviendas. De las cuales, se ejecutaron dos viviendas monoambientes, cinco viviendas de un dormitorio, y cinco soluciones habitacionales de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.La firma Verco S.A., construye las 20 viviendas, que cuentan con dos dormitorios, comedor, cocina y baño.Presentan un avance de 0bra en vivienda del 85 por ciento y del 65 por ciento en infraestructura.