Fernández exhortó a los jóvenes que "no advierten el riesgo" del coronavirus

Paraná Nuevas fotos de la aglomeración de jóvenes en una de las islas frente a Paraná

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy a todos los argentinos y en especial "a los más jóvenes porque todos los datos indican que es allí donde tenemos el mayor problema" sobre el riesgo que se sigue viviendo a raíz de la pandemia de Covid-19.El Jefe de Estado se dirigió puntualmente a los jóvenes que "no advierten el riesgo y que necesariamente deben advertirlo, no solamente por ellos sino porque tienen que entender que son vectores de transmisión del contagio".Añadió que "tal vez los jóvenes no sean los que más padecen la enfermedad a la hora de enfermarse, pero son personas necesarias para contagiar a adultos mayores que definitivamente, cuando se contagian, no la suelen pasar bien, la suelen pasar muy mal".En esa dirección, Fernández apeló, una vez más, "a esa responsabilidad social de todos y de todas para que entendamos que el problema persiste, se mantiene, que nadie está exento de contagiarse y que debemos guardar todas las normas de protocolo necesarias para que no se expanda la enfermedad del modo que lamentablemente estamos viendo que se expande".