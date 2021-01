Las medidas que analiza el Presidente si sigue el aumento de casos de Covid-19

Medidas más duras

desde Mar del Plata. Las cifras de contagios son alarmantes y recién alrededor del 10 de enero se sabrá cuánta gente enfermó durante las fiestas de fin de año.. Por eso, antes de fin de mes, el Presidente va a tomar medidas de contención. Sólo este domingo, el parte que difunde el Gobierno cada día dio cuenta de 5.884 nuevos casos de covid-19. En las últimas 24 horas, se notificaron 107 nuevas muertes, 65 hombres y 42 mujeres. A día de hoy, la cantidad de personas fallecidas es 43.482.Los casos siguen creciendo y el Gobierno tiene que tomar medidas para bajar los contagios. En el Gobierno están barajando tres posibilidades, que van de menor a mayor. A saber: implementar más controles en plazas y playas, establecer una suerte de toque de queda sanitario (que no es otra cosa que prohibir que la gente salga de noche a hacer actividades recreativas) y la más dura: volver a un sistema de cuarentena estricta, pero esta vez,Las primeras medidas de contención van a ser tomadas antes de fin de mes. Por ahora, el primer mandatario está apelando a que la gente se asuste, en un sentido adaptativo del término, y entienda que ser responsable es cuidar la propia vida y la ajena.Por eso,preocupan al Gobierno por una simple cuestión de progresión: los especialistas le dicen al Presidente que si nada cambiara, en dos meses llegarían a la saturación del sistema de salud., que son vectores de contagio y aunque saben que probablemente no se van a morir ni van a ocupar una cama si se enferman, el problema es que pueden contagiar a los adultos mayores de sus familias y a su entorno. "El 24 a la noche, después de las 12, fueron a las plazas y parecía la tribuna de River", comentó alarmado aun ministro del Gobierno.Cerca del Presidente plantean tres estrategias de intensidad creciente en caso de que el llamado a la responsabilidad social que viene haciendo Alberto Fernández no funcione.. Esto es, que las actividades sociales nocturnas estén suspendidas salvo en el caso de la gente que tenga que ir a trabajar.no es la misma que en el AMBA y en las playas y que va a ser difícil de digerir, pero ya quedó dicho no sería el primer país en tener que retroceder para salvar vidas.Con los números de contagios de estos días, Argentina retrocedió a los niveles de junio. Algo inadmisible si se tiene en cuenta que se machacó con las medidas de prevención durante meses y llegaron las primeras dosis de la Sputnik V,Los especialistas le señalan al Presidente que es "imprescindible" reducir la cantidad de contagios: la tasa de la semana anterior implicaba un estimado de casos activos dentro de 100 días (para el 05/04) de 148.000 casos, semejante al nivel actual.Con las tasas relativas de esta semana,. Fuente: (Página12).-