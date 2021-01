La provincia priorizará la política sanitaria y la obra pública de cara al 2021

El mandatario estuvo en la localidad de Tabossi, en Paraná Campaña. Allí participó junto a la intendenta Liliana Landra, y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, de la apertura de las ofertas para la construcción del sistema desagües cloacales de esa ciudad. La obra cuenta con un presupuesto superior a los 15 millones de pesos. Además recorrieron el barrio La Pampa, donde se llevará a cabo la obra y también se retomará la construcción de 13 nuevas viviendas."Terminamos un año de mucho trabajo y empezamos otro de más trabajo aún", sintetizó Bordet al cierre de su discurso en el polideportivo municipal. Antes, destacó la posibilidad de llegar a Tabossi "con una obra tan esperada que va a solucionar el problema a muchos vecinos con el acceso a los sistemas de saneamiento de cloacas". "Esto va a permitir tener mejor salud y calidad de vida", señaló.En ese marco, Bordet se dirigió a la intendenta Liliana Landra y la convocó a que "se sienta acompañada por nuestro gobierno". "Después de un año realmente muy difícil contamos con un presupuesto ambicioso, dentro del cual está la obra de refacción de la escuela de Tabossi, que nos comprometemos a llevar adelante", adelantó. También reveló que dentro de la compra de nuevas ambulancias que realiza en estas semanas la provincia, una de ellas será destinada a esta localidad.En otro tramo de su discurso resaltó que "el trabajo que se desarrolla articulado con el gobierno nacional" y puso como ejemplo la obra del desagüe cloacal de Tabossi que se lleva a cabo a través del Enohsa, además de las obras que se están llevando adelante en la provincia a través de Vialidad Nacional."El gobierno nacional ha reactivado las obras que habían sido abandonadas durante cuatro años, un tiempo invalorable, muchas vidas que se perdieron por la desidia, por haber dejado en el abandono las obras que hoy se retoman", recordó Bordet ante los presentes.Por otra parte, el mandatario se comprometió a "seguir construyendo viviendas" en la provincia, y respecto a las que están en construcción en Tabossi, anunció que "rápidamente pondremos en marcha las que la empresa abandonó"."Esta es la forma de trabajar, y salir adelante: llegar con respuestas rápidas a la sociedad en medio de un año tan complejo", sostuvo.Por otro lado, se refirió al comienzo de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la provincia, y valoró el trabajo logístico que realiza la provincia junto a Nación para que las vacunas lleguen a los hospitales de referencia."Esto habla del gran esfuerzo que hizo el presidente Alberto Fernández para poder tener las vacunas en tiempo y forma y empezar a ganar esta batalla; y también en Entre Ríos, donde se lleva a cabo un gran esfuerzo logístico para vacunar a todo el personal de salud en una primera etapa", expresó el mandatario."Terminamos un año de mucho trabajo y empezamos otro de más trabajo aún", apuntó y añadió, "queremos que sea un gran año para Entre Ríos y para la Argentina".Tras esa actividad, el gobernador recorrió el barrio La Pampa que se beneficiará con esa obra consistente en la ejecución de las conexiones de desagües cloacales. El sector que comprenderá el tendido tiene una superficie de 7,8 hectáreas y se estima una población futura de 600 habitantes.Acompañaron al gobernador el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, el senador provincial Juan Carlos Closs y el diputado provincial Gustavo Zavallo."Contar con esta obra de cloacas para el barrio La Pampa es muy importante para nosotros y para todos los vecinos de ese barrio que hace muchos años están esperando y ahora ha llegado", afirmó a su turno la intendenta de Tabossi, Liliana Landra, quien agradeció la visita del gobernador Bordet, de los funcionarios presentes, de su equipo de trabajo y de los oferentes."Esta obra va a incluir viviendas sociales, de las cuales 23 están habitadas y 13 que estaban paralizadas desde 2017 se van a comenzar a reconstruir a partir del año próximo", comentó y acotó que "se van a incluir obras de infraestructura como alumbrado, cordón cuneta y veredas, así que muy agradecida al gobernador".Por su parte, el administrador del Enohsa, Enrique Cresto, destacó que con esta obra se llegará al 100 por ciento de cloacas en Tabossi y "ese es el gran desafío".Hizo notar que cuando le surgió la posibilidad de estar en el Enohsa, "el gobernador Bordet me planteó una oportunidad histórica para la provincia y un objetivo que tiene en materia de agua y saneamiento, que es a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y de este organismo, poder llegar a estos objetivos".Destacó que Entre Ríos es "una provincia hídrica y tiene la posibilidad de ser una de las primeras en la Argentina en llegar a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030" e incluso puede hacerlo "siete u ocho años antes de los objetivos que tiene planteados la Nación en la política de agua y saneamiento. Eso tiene que ver con una política de Estado que se ha enmarcado dentro de una plataforma de gobierno que lleva adelante el gobernador Bordet"."Es un desafío trabajar en conjunto con los equipos de provincia y cada uno de los municipios, poder articular; que los municipios puedan hacer obras a través del programa Argentina Hace y con la provincia poder firmar este programa Federal de Saneamiento que permite llegar a cada punto del territorio entrerriano", subrayó."Entre Ríos vive un momento histórico porque se está recuperando de muchos años donde las provincias y gran parte de los integrantes de este país estaban quedando afuera de un proyecto de gestión", acotó Cresto, en referencia al gobierno nacional anterior. "Hoy Entre Ríos está recuperando ese tiempo en el cual no se pudo crecer por una política en la que no éramos tenidos en cuenta".En ese contexto, Cresto recordó que "el gobernador Bordet es parte de un proyecto de gobierno que se gestó en el 2019, en aquella unidad que se empezó a formar en la provincia de Entre Ríos", y destacó la importancia que tiene la provincia para "el gobierno nacional, y desde el Ministerio de Obras Públicas, no solamente en la política de agua y saneamiento, sino también en la de obra pública y vialidad". "Hay un proyecto de provincia, como el que tiene que ver con el tema de puertos, que se puede llevar adelante", agregó.Por último, Cresto adelantó que "vamos a trabajar acompañando al gobernador para que la política de agua y saneamiento sea histórica, y que Entre Ríos sea la primera provincia que llegue a esos objetivos".