Fernández: "Volvimos a poner una mejor fórmula para los jubilados"

El presidente Alberto Fernández remarcó que terminó el 2020 con la "tranquilidad" de haber cumplido con su palabra y sostuvo que el Estado debe "estar presente" para mitigar los efectos del mercado, en tanto que firmó el decreto de promulgación de la nueva Ley de Movilidad."Terminé el año 2020 con la tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Cuando dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación, lo he cumplido", sostuvo el primer mandatario durante un acto de ANSES en el que anunció la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.Y consideró: "El Estado está para ordenar. El mercado no ordena, desordena. Si dejamos todo en manos del mercado, lo que ocurre es que rige la ley del más fuerte".El Presidente aseguró que el gobierno volvió "a poner una mejor fórmula" para los jubilados que en el pasado "hizo crecer 20% los ingresos" de los adultos mayores."La fórmula jubilatoria sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y después nadie podía cumplir. Nosotros no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen. Creemos que tenemos que mejorarle esos ingresos", subrayó el primer mandatario durante un acto de la Anses."Volvimos a poner una mejor fórmula. La fórmula que estamos proponiendo hizo crecer 20% los ingresos de los jubilados", consideró el jefe de Estado.Por último, el primer mandatario expresó que hay un relajamiento en la prevención contra el coronavirus y aseguró que "la pandemia no ha terminado"."Todos nos distendemos. En Mar del Plata los casos crecen de manera más que preocupante. Uno se olvida que hay una pandemia. Los que más se descuidan son los jóvenes. Quiero llamar a la reflexión a todos: que todos tengamos presente que la pandemia no se terminó", manifestó el jefe de Estado.

La Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria fue aprobada el 29 de diciembre último en la Cámara de Diputados. La norma incluye una nueva fórmula previsional que implicará una actualización trimestral y que combina en un 50 por ciento la recaudación de la Anses y en otro 50 por ciento la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).Participaron también de la actividad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.Kicillof sostuvo que, con la promulgación, el Jefe del Estado "modifica e instaura esta fórmula jubilatoria que la experiencia mostró, más allá del pizarrón y los análisis, que es efectiva y contribuyó a mejorar el poder adquisitivo a los jubilados de la Argentina".Por su parte, Raverta aseveró que "necesitábamos una nueva fórmula de movilidad que nos permitiera construir en la certeza y la previsibilidad de un aumento trimestral que lleve tranquilidad a esta enorme cantidad de argentinos".La titular de Anses destacó la decisión política del Presidente de tomar las "decisiones de protección y cuidado para la totalidad de los ciudadanos argentinos" durante la pandemia de COVID-19, al destinar "más de 600 mil millones de pesos, solo de nuestro organismo, en transferencias directas para que argentinos pudieran transitar la pandemia".El Operativo de Verano de la Anses consiste en que el organismo despliega puntos móviles en centros turísticos de todo el país, para adelantar los trámites de quienes se hayan podido tomar unos días de descanso.Al respecto, el presidente Fernández destacó el compromiso de los trabajadores que forman parte del operativo, y dijo: "En el Estado hay gente como nosotros, como ustedes, que entienden que hay que dignificar la vida del otro, y no bajan los brazos ni siquiera en el verano y están aquí para ayudar a abuelos y abuelas que debieron jubilarse y por consecuencia de la pandemia y la complejidad del trámite no pudieron hacerlo. Acá están todos ellos y muchos más prestando este servicio".