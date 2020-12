Bordet reunió a bloques del oficialismo y realizó un balance del año legislativo

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con integrantes de los bloques de senadores y diputados del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, con quienes realizó un balance de la labor legislativa en este año y valoró el compromiso de los legisladores oficialistas en el contexto impuesto por la pandemia por coronavirus.



Tras la reunión, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, indicó que en lo que fue claramente un año difícil "se trabajó mucho, acompañando al gobernador y al Presidente, fortaleciendo el aspecto institucional".



"La pandemia asoló al mundo entero, a nuestro país y nuestra provincia, y nos interpeló fuertemente acerca del sentido de muchas cosas; y creo que dentro de lo más importante que ocurrió es que se demostró la importancia y la necesidad del Estado presente", expresó Stratta luego del encuentro con el mandatario.



"Me refiero al Estado nacional, provincial y municipal, articulando, priorizando la vida, priorizando la salud, priorizando el fortalecimiento del sistema sanitario. En este duro tiempo que seguimos atravesamos no hubo ningún entrerriano o entrerriana que haya quedado sin atención del sistema sanitario, se ha sostenido la obra pública que genera trabajo y también mejora la calidad de vida de los entrerrianos y entrerrianas", dijo la vicegobernadora.



"Y lo hicimos siempre desde la unidad, con un gobernador que ha priorizado el trabajo conjunto y la unidad de todos los entrerrianos. Y desde esa unidad tratamos todos los días de salir adelante", agregó.



"Ha sido duro para todos porque ha cambiado la forma en que nos vinculamos, y han cambiado las agendas; pero fundamentalmente la pandemia ha demostrado también la necesidad de la solidaridad, la empatía, del diseño de las políticas públicas que mitiguen y que alivien, priorizando siempre los sectores que más nos necesitan, a los más castigados, como lo ha dicho nuestro Presidente Alberto Fernández y nuestro gobernador: empezar por los más vulnerables para llegar a todos".



"Ese Estado presente en el que creemos, y que todos los días trabajamos para llevar a la práctica, es un Estado promotor, activo, dinámico, que pone el cuerpo a las necesidades de las personas; que promueve el desarrollo social y desarrollo humano, porque sabemos que no puede nunca haber desarrollo económico si primero no hay desarrollo social y humano".



Virtualidad y unidad



En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano detalló que la reunión con el bloque justicialista del Frente Creer Entre Ríos en la Cámara de diputados fue "para despedir el año y hacer una síntesis del trabajo legislativo de la Cámara de Diputados".



En ese marco, destacó que "fue uno de los más productivos de los últimos años", y rescató "cómo nos tuvimos que adaptar a la virtualidad, la cantidad de leyes que sancionamos" y que "fuimos la Cámara de origen de las Leyes más difíciles e importantes".



Asimismo, valoró "lo que representa la unidad del peronismo entrerriano, que se conformó con Alberto, Cristina y Gustavo el año pasado, que siempre estuvo defendiendo el gobierno provincial, las políticas del gobernador y también el gobierno nacional".