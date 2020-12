Trotta: "Esperamos que en marzo los maestros estén en proceso de vacunación"

El ministro de Educación Trotta informó que 17 provincias empezarán las clases el 1 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires lo hará el 16 de febrero, Jujuy el 22 de ese mes, Formosa el 2 de marzo, Neuquén y Río Negro el 3 y el resto de las provincias la segunda semana de marzo.El ministro de Educación, Nicolás Trotta afirmó que "las escuelas estarán abiertas el 1 de marzo con la mayor presencialidad posible", cuando se prevé el inicio del ciclo lectivo para lo cual no descartó "cambiar los protocolos" en función de lograr ese objetivo.Trotta, en declaraciones al canal A24, aseguró que el 1 de marzo "todas las escuelas de 17 provincias estarán abiertas" y destacó que en principio "se combinarán un sistema híbrido con uno presencial" y que la expectativa es volver a la escuela prepandemia "a partir del segundo semestre del 2021".Trotta informó que 17 provincias empezarán las clases el 1 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires lo hará el 16 de febrero, Jujuy el 22 de ese mes, Formosa el 2 de marzo, Neuquén y Río Negro el 3 y el resto de las provincias la segunda semana de marzo.Trotta apuntó que el programa de vacunación prevé inmunizar primero al personal de salud y luego a los grupos de riesgo y en tercer término a los docentes por lo que "es probable que no lleguemos a vacunar a todos los maestros antes del inicio del ciclo lectivo"."No imaginamos un regreso lento, sino un regreso con la mayor presencialidad posible, para lo cual si es necesario cambiar otra vez los protocolos lo vamos a hacer", destacó el ministro.El titular de la cartera educativa destacó la necesidad de que la sociedad "tome el año que viene como prioridad la educación y las escuelas" por lo que "si se debe cerrar a alguna actividad para que la escuela este abierta debería hacerse".Trotta destacó que "nos vamos a encontrar con aulas heterogéneas, porque el aprendizaje en los hogares fue desigual" y aseguró que el año que viene "tenemos previsto realizar una evaluación de todo el sistema educativo, con datos duros"."En época normal, antes de la pandemia, el sistema educativo movilizaba a 15 millones de personas" y aseguró que "somos un país extenso con una realidad muy desigual, en donde puede haber menos circulación del virus en algunas provincias que en otras".Los meses de enero y febrero serán claves, según el ministro, para fortalecer el diálogo y trazar una hoja de ruta común para marzo próximo. "Queremos que las clases inicien con todas las escuelas abiertas. Por un lado, tenemos la expectativa de que la realidad epidemiológica será mejor. Y también está la vacuna. Los maestros forman parte de los grupos prioritarios, y luego de los trabajadores de la salud, de seguridad y de los grupos de riesgo, donde ya entran algunos docentes, siguen ellos en la lista. El inicio de clases no está asociado a la vacuna, pero la vacuna fortalece", señaló Trotta, que tendrá una reunión con el equipo de Salud que comanda el ministro Ginés González García para poder proyectar los plazos."Esperamos que en marzo, con el inicio de clases, los maestros ya estén en proceso de vacunación. Seguramente no todos. Pero sí que sea una curva en crecimiento. Esto no resolverá la pandemia, pero nos muestra el horizonte", insistió Trotta.