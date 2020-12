El gobernador Bordet recibió una dosis de la vacuna Sputnik V

Foto 1/2 Foto 2/2

"Me sumé con absoluta convicción al plan de inmunización que puso en marcha el gobierno nacional. Mi agradecimiento al equipo de salud que lucha en la trinchera diaria contra esta pandemia", expresó el mandatario desde el Hospital de la Baxada Doctora Teresa Ratto, acompañado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez.



"Asumimos el compromiso de llegar a todos los entrerrianos que en forma voluntaria y gratuita quieran acceder a la vacuna. Se abre un horizonte de esperanza y asumimos este desafío pensando en el futuro de nuestras familias", remarcó.



"Lo más importante es proteger la salud de las personas, y a ello nos hemos abocado sin dudarlo desde el inicio de esta pandemia. Hoy la vacuna abre la esperanza para poder comenzar a derrotar la pandemia, pero debemos seguir cuidándonos, tener normas de conducta social como el distanciamiento, el uso de tapabocas o el alcohol en gel. Esto es fundamental para evitar picos que puedan venir con una segunda ola".



En ese sentido, Bordet reflexionó: "Argentina ha estado a la vanguardia entre los países que primero vacunaron y Entre Ríos por supuesto, también".



Informó que en la provincia, "simultáneamente se están vacunando en las cuatro regiones sanitarias y a partir de la semana que viene se distribuirán en el resto de las cabeceras de departamento y en otras ciudades importantes de la provincia la vacuna para todo lo que es personal de salud que está más en riesgo", y anticipó que "se esperan recibir nuevas dosis durante el mes de enero".



Por otra parte, el mandatario opinó que desde el punto de vista sanitario, "fue un año realmente muy difícil, inédito, después de más de 100 años que en el mundo no había una pandemia, tuvimos que afrontarla ante un virus desconocido".



En ese marco, indicó respecto de las medidas que se tomaron, "hoy a la distancia, uno puede asegurar que dieron buen resultado porque a ningún paciente se dejó de atender en la provincia de Entre Ríos por falta de insumos, de médicos, o de respiradores". Además, "el hecho de tener una cuarentena temprana nos posibilitó fortalecer un sistema de salud, ampliar a más del doble las camas UTI de terapia intensiva".



Por último, y "promediando el año, el hecho de poder contar con la vacuna nos da una esperanza, pero no resulta suficiente si no nos cuidamos en nuestras normas de conducta, convivencia y autoprotección que es sumamente necesario".



Plan rector de Vacunación Covid-19

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 en la provincia de Entre Ríos está en marcha. Por medio de la etapa inicial de inmunización a personal de Salud público y privado que trabaja en la primera línea de atención de pacientes Covid (Terapias Intensivas, Guardias y sectores Coronavirus), comenzó la estrategia sanitaria que inoculará a los grupos de riesgo.



Luego de la llegada de las primeras 5.000 dosis de la vacuna Sputnik a la II Brigada Aérea de Paraná, y la posterior distribución en los hospitales cabecera de región sanitaria de la provincia, la logística se llevó a cabo en el San Martín de la capital entrerriana; Delicia Concepción Masvernat de Concordia; Centenario de Gualeguaychú; y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, teniendo en cuenta que se trata de grandes conglomerados, y además estas cuatro ciudades se encuentran con una situación epidemiológica de transmisión comunitaria sostenida.



En relación a la continuidad de las aplicaciones, el trabajo se hará de manera escalonada, primera con el personal de salud, en una segunda instancia con los grupos de más vulnerabilidad que son los pacientes de mayor edad que están institucionalizados, y luego los que no lo están.



Declaración de interés del Plan Rector de Vacunación

Cabe recordar que el gobierno entrerriano declaró a través del decreto 2477 de Interés Sanitario Provincial el Plan Rector de Vacunación contra el COVID-19 en el territorio de la provincia, con la finalidad primordial de llevar adelante la organización, desarrollo y supervisión de la campaña de vacunación. Dicho Plan de vacunación tiene como propósito disminuir la morbi-mortalidad y el impacto socioeconómico causado por el Covid-19.



El decreto se da en vistas de la Resolución Nº 4693/20 MS y considerando que dicha resolución fue dictada en el marco de las diferentes acciones que se encuentran en desarrollo para palear el avance de la pandemia de SARS COV ll, bajo la rectoría del Ministerio de Salud de La Nación, dando inicio de esta manera a la etapa de inmunización.



En ese sentido, "resulta de suma importancia la implementación del Plan Rector de Vacunación contra SARS COV ll, en toda la Provincia, con la finalidad primordial de llevar adelante la organización, desarrollo y supervisión de la Campaña de Vacunación", especifica uno de los considerandos del decreto.