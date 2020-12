Política El Senado dio sanción definitiva a la interrupción voluntaria del embarazo

El Senado aprobó hoy la ley de interrupción voluntaria del embarazo en una sesión histórica que empezó con un escenario muy parejo en la cantidad de votos y mucha expectativa puesta en el puñado de "indecisos" que finalmente inclinaron la balanza a favor de la sanción.Sobre este tema, la abogada Inés Franck y defensora de las dos vidas dijo aque "no es un resultado que me satisfaga, la democracia sale fortalecida cuando hay división de poderes y en este caso no hubo porque el Ejecutivo intervino en el Senado presionando, condicionando y obligando a los votos, es algo que atenta contra la República".Y resaltó: "No es una agenda compartida por todas las mujeres y ni los humildes. Los argumentos tendrían que haber sido enfocados en lo que se discutía, es decir si era licito eliminar una vida en todos los casos".A su vez, explicó: "El país está sumido en la pobreza, enfermedad y la pandemia, de la cual no podemos salir y la economía está destruida. El debate del aborto operó de pantalla utilizando agendas que no son reales".Acerca de la posibilidad de que los grupos próvida acudan a la justicia dijo que "esta ley está en contra de lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Hay que esperar que se dé un caso concreto para que el recurso en la justicia sea con una vía clara, de todas maneras, se podría hacer una acción de amparo por inconstitucionalidad ahora mismo".