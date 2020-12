Ratifican compromiso de trabajar con organizaciones y municipio de Gualeguaychú

Contexto de pandemia

La vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y el intendente Martín Paggio entregaron aportes a organizaciones del programa Poder Popular; herramientas a Cuidadores de la Casa Común; créditos a Jóvenes Emprendedores y recursos a instituciones de Gualeguaychú.También participaron en la actividad, desarrollada este martes en Casa Redes, en Gualeguaychú, el subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de la cartera Social, Juan Arbitelli; el secretario de Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Pedro Gebahrt; el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet; el director de Agricultura Familiar, Nicolás Finoli; junto al senador departamental Jorge Maradey; y los diputados provinciales Leonardo Silva y Mariana Farfán.La vicegobernadora Laura Stratta transmitió el saludo del gobernador de la provincia que, señaló, "permanentemente nos impulsa a que trabajemos codo a codo con las autoridades locales para diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida. De eso se trata lo que hacemos pero sobre todo en lo que creemos: en el Estado presente, promotor, activo y dinámico; en el Estado que pone el cuerpo, que promueve el desarrollo social y humano, porque no puede nunca haber desarrollo económico si no hay desarrollo social y humano".Por eso, sostuvo en otro tramo de su discurso: "Queremos que la economía social siga siendo política de Estado, porque la economía social privilegia a la persona, el cuidado de nosotros mismos y del ambiente por encima del capital"."Si hay algo que mostró esta pandemia es que nadie se salva solo. Desde los procesos colectivos, la solidaridad, la empatía y la búsqueda de bien común es que vamos a salir adelante. En el marco de este año que termina que ha sido tan complejo y doloroso, debemos reflexionar como argentinos y argentinas que tuvimos un Presidente y una vicepresidenta que priorizaron la vida, que fortalecieron el sistema sanitario y que hicieron que no hubiera ningún argentino o argentina sin atender. Pero también que tenemos un gobernador y un intendente como Martín, que trabajaron articuladamente para hacerle frente a la pandemia", afirmó."Por eso en este año tan difícil que termina estamos acá, ratificando ese compromiso, ese modo de estar, de trabajar, ese modo respetuoso de llegar a cada uno y a cada una, compartiendo con ustedes este trabajo comunitario pero también entregando viviendas e iniciando la campaña de vacunación que abre una etapa de esperanzas para todas y todos", redondeó.La ministra Marisa Paira agradeció el trabajo sostenido de las asociaciones y organizaciones de la comunidad, la presencia en el territorio, y la confianza en el Estado provincial y municipal para poder articular proyectos a lo largo de este 2020."Durante este año tan atípico, el trabajo articulado con los gobiernos locales, como lo marcó nuestro gobernador Gustavo Bordet, fue fundamental para potenciar los proyectos comunitarios y construir acciones transformadoras en cada territorio. Estamos convencidos de que este es el camino que nos permite construir una provincia más justa y equitativa para todas y todos", aseguró.Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor manifestó: "Acompañamos a la vicegobernadora Stratta y al intendente Piaggio en la entrega de créditos a jóvenes emprendedores de Gualeguaychú para fortalecer sus proyectos productivos. Celebramos la iniciativa y la apuesta al crecimiento de estos jóvenes entrerrianos".A su vez, Gebhart señaló: "Apoyar el desarrollo de emprendimientos, y promover la inversión y la innovación en toda la provincia, a través de diversos programas de gestión, son los lineamientos que nos ha marcado el ministro de Producción, Juan José Bahillo. A lo largo del año apuntamos a sostener la producción y el trabajo, y en esa línea estamos afrontando la reactivación".A su turno, el intendente Martín Piaggio sostuvo: "Hoy se manifiesta, a través de este encuentro, un trabajo sostenido que estamos llevando adelante, articulando el esfuerzo que hace el gobierno provincial junto a los gobiernos locales en estos programas que hacen que en nuestras ciudades tengamos mayores oportunidades"."En un año muy difícil, nuestro compromiso es generar mejores oportunidades, sobre todo para poder vivir en una sociedad más justa", dijo el intendente, que agregó: "En estos días tan especiales por las fiestas, quiero dejar un mensaje de optimismo para la época que viene: va a ser un año de pleno crecimiento, de dar vuelta la página tan triste de esta pandemia, y lo vamos a hacer unidos y con mucha fuerza".El intendente estuvo acompañado por la viceintendenta Lorena Arrozogaray; la secretaria de Gobierno, Delfina Herlax; y los secretarios de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Martín Roberto Piaggio; y de Producción y Desarrollo Económico, Carlos Silva, entre otras autoridades municipales.El gobierno provincial realizó una inversión de 2.433.865 pesos en las distintas entregas efectuadas en la ciudad. En detalle, desde la Vicegobernación se hizo entrega de un aporte al municipio destinado a la residencia estudiantil Puente A. Gualeguaychú.El Ministerio de Desarrollo Social otorgó aportes del programa Poder Popular a representantes de 30 asociaciones y organizaciones, con el objetivo de fortalecer las acciones de trabajo solidario, cooperativo, comunitario y comprometido que llevan adelante.Además, la cartera entregó herramientas a 12 jóvenes en el marco del programa Cuidadores de la Casa Común, que brinda capacitaciones en distintas disciplinas para que puedan poner en marcha un proyecto productivo relacionado con el cuidado y la protección del medio ambiente, promoviendo la inserción laboral. También proporcionó recursos al Hogar de Ancianos Cura Jeannot de la localidad.En tanto, desde el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico se otorgaron dos créditos como parte del programa Jóvenes Emprendedores y kits hortícolas a siete productores de Gualeguaychú.