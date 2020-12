Triple play a $150: para Muga posibilita "derechos a estudiar o entretenernos"

Economía Gobierno y cooperativas siguen analizando precio de acceso universal a internet

El Gobierno aprobó la "Prestación Básica Universal Obligatoria" para el servicio básico telefónico, comunicaciones móviles, internet y televisión por cable, a través de la cual las empresas tendrán que brindar planes subsidiados desde el primero de enero próximo. El plan básico universal obligatorio (PBU) que empieza a regir a partir del 1º de enero, será por una suscripción desde 150 pesos.el delegado provincial de ENACOM, Juan Mugo. "No es que las tarifas estarán congeladas, sino que cada vez que las empresas las quieran aumentar, deberán argumentar por qué, y será el Estado el que le indique si corresponde o no, o las formas de acceder a ese aumento si fuera necesario", agregó.De acuerdo a lo que argumentó Muga, "con la pandemia quedó demostrado lo que estar conectado y lo que no". "Es muy difícil para alguien que no puede acceder a un plan el poder acceder a un prepago, que termina siendo más caro", indicó."Es un servicio básico universal en competencia, por eso se habla de precios y no de tarifas", aclaró al indicar que la disposición alcanza "a todas las empresas de telefonía celular y permite que las firmas, en plena competencia, puedan ofrecer algo mejor por el mismo valor".Para el funcionario de ENACOM, el DNU 690 que declaró públicos y esenciales a los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, "es lo que hace 100 años atrás, fue la importancia de la electricidad y del agua porque uno no se imagina una casa sin esos servicios; y hoy, lo mismo pasa con la conectividad"."Internet es una ventana porque nos permite llegar a cualquier parte del mundo y mirarlo, y un espejo porque demuestra lo que somos como personas y lo muestra hacia afuera", sentenció.Al destacar la importancia de que "los pueblos tengan conectividad", Muga mencionó que "durante la pandemia se autorizó la educación a distancia, a los médicos a enviar las recetas, cargar datos personales para acceder a planes sociales, pero las personas no tenían internet"."A través de ENACOM y los planes de ANR, trabajamos con las pymes y cooperativas entrerrianas para llevar internet a cada punto de la provincia y que todos tengamos el mismo derecho a estudiar, capacitarnos o entretenernos", resaltó.