En vivo: el Senado se encamina a votar la ley de aborto con ventaja por el sí

El Senado de la Nación se encaminaba esta madrugada a votar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la expectativa de una leve ventaja a favor de la propuesta del Gobierno que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

La confirmación de los senadores hasta ahora indefinidos Stella Olalla, Lucila Crexell y Sergio Leavy, de Cambiemos, el Movimiento Popular Neuquino y el Frente de Todos, respectivamente, de que votarán a favor de la iniciativa, el conteo previo que maneja el oficialismo inclinaría la balanza hacia la aprobación del aborto gratuito.En una sesión especial con una extensa lista de oradores que terminará con la votación en las primeras horas de este miércoles, tanto Olalla como Crexell y Leavy adelantaron su voto positivo y sumaron apoyos a la iniciativa enviada por el presidente Alberto Fernández.El cuarto legislador que no había expresado su postura públicamente era Edgardo Kueider (Frente de Todos) y, según supo Infobae, el senador entrerriano votará a favor del aborto, aunque evitó hablar.Finalmente, Oscar Castillo (Frente Cívico), también anticipó su voto favorable. "De todo lo que dije en 2018 no tengo nada para agregar. Voy a votar en el mismo sentido y esperemos que esta noche sea el resultado distinto", resumió.Con el apoyo de los cinco senadores que estaban dentro del grupo de los indecisos, los "verdes" lograron sacar una diferencia en el poroteo de votos. De esta forma, la cuenta da 38-32 a favor del aborto.La discusión era seguida desde la calle por miles de personas que se juntaron frente al edificio del Congreso, separados por un vallado entre "verdes", favorables al aborto, y "celestes", en contra.En el primer discurso de la sesión, la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango, anunció que se acordó con el Poder Ejecutivo una corrección a la letra del proyecto que se plasmará en el proceso de reglamentación, lo cual puede sumar apoyos a la iniciativa .Durante las primeras cuatro horas de discusión, los senadores que están a favor del proyecto superaron a los que votarán en contra de la iniciativa, de acuerdo con los discursos que se escucharon en ese lapso.Entre los que anunciaron su apoyo a la iniciativa se encuentran los oficialistas Norma Durango (La Pampa), Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Neuquén), Nancy González (Chubut), Silvina García Larraburu (Río Negro), María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Ana Ianni (Santa Cruz) y Nora Giménez (Salta).Por el lado de la oposición, votarán favorablemente la mendocina Pamela Verasay, el misionero Humberto Schiavoni y la cordobesa María Laura Rodríguez Machado.En contra, anunciaron su decisión los peronistas Dalmacio Mera e Inés Blas, de Catamarca; Maurice Closs, de Misiones, y Antonio Rodas, de Chaco, y los representantes de Juntos por el Cambio Mario Fiad (Jujuy), Víctor Zimmermann (Chaco), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Roberto Basualdo (San Juan).No obstante, con la gran cantidad de oradores anotados, la votación del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo se realizaría cerca de las seis.Sin embargo, la sesión no se agotará allí, ya que los legisladores tienen previsto debatir, luego, el proyecto que establece el Plan de los Mil Días de acompañamiento al embarazo y la primera infancia.La discusión comenzó pasadas las 16, cuando la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, habilitó la sesión especial y la primera oradora fue la peronista pampeana Norma Durango.Previamente, los legisladores aprobaron una nueva extensión de la licencia para el oficialista tucumano José Alperovich, quien fue denunciado ante la justicia por presunto abuso sexual.El exgobernador tucumano, junto con el riojano Carlos Menem, internado con problemas de salud en un sanatorio porteño, eran en principio los únicos dos ausentes de la sesión.Ambos integrantes del bloque del Frente de Todos iban a votar en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.En su discurso, Durango anunció que el proyecto podría ser modificado, si resulta aprobado, cuando sea promulgado por el Poder Ejecutivo.Según Durango, se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra "integral". Se trata de los artículos 4 y 16 del proyecto en discusión.El artículo cuarto establece que "las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional" y que "fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación" o si "estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante".El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que "no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional".Fuera del plazo establecido, no será punible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación o si "estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante".Esas modificaciones allanarían el camino para que dos de los legisladores que firmaron los dictámenes en disidencia parcial, pero no habían resuelto su apoyo a la norma, como el oficialista enterriano Edgardo Kueider y el rionegrino aliado al Frente de Todos Alberto Weretilneck, voten favorablemente.En la vereda de enfrente, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo que "el derecho a la vida es el capítulo inicial".El legislador advirtió que "quienes apoyan este proyecto se refieren al fracaso de la criminalización" y advirtió que "aquí parece que viene bien criminalizar a los médicos, porque una palabra de más los puede condenar". (Télam)