La vicegobernadora Stratta entregó viviendas y aportes en Gualeguaychú

La vicegobernadora Laura Stratta entregó este martes 78 unidades habitacionales y aportes a instituciones y organizaciones de la ciudad de Gualeguaychú. Además, en el Hospital Bicentenario, presenció el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19.



En el marco del programa "Primero tu casa", que lleva adelante el gobierno provincial, se entregaron este martes las viviendas de dos barrios de Gualeguaychú, que fueron construidas con fondos provinciales. "Esto tiene que ver con el compromiso del gobierno provincial en articulación con el municipio para poder entregar la casa propia a tantas familias que lo demandan", destacó la vicegobernadora Laura Stratta, tras señalar que "la vivienda siempre es una deuda histórica pero también es un mandato constitucional, por eso hemos trabajado fuertemente con nuestro gobernador Gustavo Bordet para sostener este programa de viviendas a través del sistema solidario del IAPV".



Junto al presidente municipal Martín Piaggio, Stratta participó de la entrega de los grupos de 38 y 40 viviendas cuya inversión alcanza los 209.201.552,16 pesos. De la actividad participaron la viceintendenta Lorena Arrozogaray; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni; el vocal del IAPV, Juan Martínez; el gerente de la Regional Sur del IAPV, Daniel Crespo; los legisladores provinciales Mariana Farfán, Leonardo Silva y Jorge Maradey; funcionarios municipales y ediles. También formó parte de la actividad en entregas realizadas a primera hora de la mañana el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.



Stratta dialogó con varios de los grupos familiares que habitarán las casas, y compartió momentos emotivos con varios de los adjudicatarios. La vicegobernadora destacó la presencia del Estado nacional, provincial y municipal en el objetivo de sostener la obra pública. "Esto es un círculo virtuoso porque en cada casa hay mano de obra y en cada casa también hay una ilusión, la ilusión del techo propio", subrayó. Luego ratificó "el compromiso del trabajo articulado entre Nación, Provincia y municipio para dar respuestas integrales a las grandes demandas que tenemos desde la sociedad".



La vacuna es esperanza



En el marco de su recorrido por la ciudad, Stratta estuvo en el Hospital Bicentenario, en el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19, que en su primera etapa contempla a los trabajadores de Salud que están más expuestos al contagio. "Hoy estamos vacunando a la primera línea de quienes han puesto todo para poder afrontar esta pandemia", dijo y consideró que "la vacuna es esperanza pero también esfuerzo, compromiso y logística. Es el camino para volver a cierta nueva normalidad que tanto esperamos y que distintos sectores sociales y de la economía también están requiriendo", añadió.



Estado presente



Para la vicegobernadora "este año fue muy duro para todas y todos. La pandemia ha asolado al mundo entero, a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestras ciudades, y nos ha interpelado, pero creo que también lo que ha demostrado es la importancia y la necesidad de los Estados presentes", puntualizó.



En el mismo sentido valoró: "No hubo ningún entrerriano o entrerriana que haya quedado sin atención del sistema sanitario". Y subrayó: "Se ha sostenido la obra pública, que genera trabajo y también mejora la calidad de vida de los entrerrianos y entrerrianas".

"Además, quedó demostrada también la necesidad de la solidaridad, la empatía, el diseño de las políticas públicas que mitiguen y que alivien, priorizando siempre a los sectores que más nos necesitan, a los más castigados. Tal como lo ha dicho el Presidente Alberto Fernández y también el gobernador Gustavo Bordet, la decisión de empezar por los más vulnerables para llegar a todos y todas".



Paridad Integral



En otro tramo del diálogo con la prensa, Stratta se refirió a la Ley de Paridad Integral. "La ley de paridad de género es un hito, es un debate que se da a nivel mundial, lo dimos también en la Argentina lo dimos en la provincia de Entre Ríos, y tiene que ver con las democracias paritarias". Y aclaró: "Las democracias paritarias son más igualitarias, con más niveles de participación y lo que hace es poner en un piso de igualdad a hombres y mujeres para que puedan crecer y desarrollarse, no solamente en el ámbito de la política sino en los ámbitos de la sociedad civil".



Piaggio: "El desafío es llegar con respuestas a los vecinos"

Por su parte, el intendente Piaggio explicó que desde el municipio se trabaja "con diferentes programas y con el desarrollo del Banco de Tierras para que vaya dando las condiciones necesarias para desarrollar nuevas viviendas, algunos programas son directos con el gobierno nacional y otros con el provincial desde el IAPV".



Seguidamente, destacó la reactivación del Procrear que la semana anterior "ya se sorteó un grupo enorme de viviendas, que no sólo le permitirá dar una oportunidad a más de 90 familias, sino también la inversión que implica la llegada de muchísimo dinero a la obra pública y de esa manera reactivar algo tan necesario como la economía y la generación de trabajo", resaltó el presidente municipal. Y continuó: "También estamos trabajando con el Banco de Tierras, junto con la Dirección de Suelos de Nación, en tener mejores condiciones de servicios para poder estar prestos y listos para cualquier tipo de programa, pero fundamentalmente a través del IAPV, y llegar con respuestas a los vecinos", destacó.



Bisogni: "Es una activa política habitacional del Gobierno"



En tanto, el titular del IAPV, Marcelo Bisogni señaló que "cada vez que inauguramos nuevas viviendas nace una sonrisa en cada familia y es una nueva oportunidad que el gobierno de Gustavo Bordet tiene para cumplir con la palabra empeñada", resaltó el funcionario provincial. Y agregó: "Hoy 78 familias de Gualeguaychú reciben las llaves de sus viviendas. Sé lo que significa tener un lugar que les de identidad personal y familiar, porque allí podrán criar a sus hijos y desarrollar sus vidas".



Aseguró que a partir de una activa política habitacional llevada adelante por el gobierno "cada vez más familias cuentan con un techo digno, generando empleo genuino y reactivación económica en las diferentes localidades donde se construyen nuevas soluciones habitacionales".

Por último, Bisogni se comprometió a "seguir trabajando para poder entregar más viviendas, ejecutando políticas inclusivas que generen mayor inversión, más trabajo y mejores condiciones de vida para los habitantes".



Gualeguaychú 78 viviendas



En Gualeguaychú se entregaron dos grupos habitacionales, de 40 y 38 viviendas. Fueron construidas por la empresa Ernesto Ricardo Hornus S.A, con una inversión de $ 209.201.552,16 pesos. Las 40 unidades habitacionales, están ubicadas en la intersección de la calle Roffo entre Maestra Piaggio y Alférez de Sobral; y las 38 viviendas están situadas entre las calles Belgrano, Sáenz Peña, Uruguay, Salaberry y Pública. Todas las viviendas constan de dos dormitorios, comedor, cocina y baño. Ocho de ellas corresponden a situaciones especiales de discapacidad.