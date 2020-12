Elonce TV en la vigilia de "verdes" y "celestes" en el Congreso de la Nación

Pañuelos Celestes Pro-vida

"Marea verde"

Militantes identificados con los sectores "verdes", a favor del proyecto de ley de legalización del aborto, y "celestes", en contra de la iniciativa, realizan desde anoche una vigilia frente al Congreso, de cara al tratamiento de la iniciativa en el Senado que comenzó esta tarde. Según registróentre ambos grupos existe una separación de cien metros, mediante un vallado montado y controlado por la Policía de la Ciudad.Desde la "Unidad Provida" -que agrupa a unas 150 organizaciones de la sociedad civil que están en contra del aborto- llamaron a congregarse en la esquina de Hipólito Yrigoyen y avenida Entre Ríos. La convocatoria comenzó pasadas las 18 horas.estuvo presente en la vigilia y dialogó con Paloma, de la organización Jóvenes por la Vida. "Me causa mucha emoción estar en el Congreso defendiendo la vida de los niños por nacer. Es un día histórico y los senadores se juegan decidir, si como argentinos seguimos defendiendo la vida desde la concepción hasta su muerte natural o si por el contrario vamos a tener como cultura el descarte", expresó."Me produce mucha alegría ver como tantos jóvenes defienden la vida, que es el primer derecho básico y presupuesto de los demás derechos. Creemos que la solución a un embarazo vulnerable, no deseado no es el aborto, sino el acompañamiento. Es necesario un Estado presente y como sociedad también tenemos que estar", dijo.Y agregó que "creo que tanto los celestes como los verdes, estamos de acuerdo de que el aborto es un drama. Nadie quiere que una mujer atraviese esa situación. Tenemos que evitar eso a toda costa".Los sectores "verdes" invitaron a participar de la vigilia en la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao y a "llevar reposeras", mientras que informaron que en la zona "habrá puestos de hidratación, reparto de tapabocas y alcohol y de Cruz Roja y rescatistas"."Vine con mis hermanas, trajimos agua, frazadas y bolsas por si se larga a llover. Estamos con muchos nervios y ansiedad, porque es una lucha que viene hace mucho tiempo y creo que la Argentina está preparada para que esta ley se sancione", expresó aKaren, militante a favor del proyecto de ley de legalización del aborto.Y agregó que "durante toda la noche vamos a estar pendientes de las redes sociales para ver cómo van las exposiciones, festejaremos con las compañeras y esperando el resultado final. Vamos alzar la voz por esta lucha que es necesaria, y esperamos que los senadores están a la altura de las circunstancias"."Queremos que las personas con capacidad de gestar tengan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales", dijo.Patricia, militante de Izquierda Latinoamericana, dijo a: "Estamos acá para apoyar el proyecto, y esta lucha que tenemos hace años. Es una ley por tres causales y mucha provincias no la aplican, por eso venimos a protestar y a que nos escuchen"."Es un tema de salud pública y de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, por eso estamos peleando para que se legalice y se despenalice. Antes que se aplique la ILE, estamos pidiendo que se aplique la ESI, Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Es algo que nos compete a todos y que debería ser un derecho".Al finalizar, comentó que "en caso que el Estado no nos escuche hoy, seguiremos peleando y luchando hasta que sea ley. Creo que la Ola Celeste todavía no entiende que no se salva ninguna vida estando en la clandestinidad. El aborto existe y seguirá existiendo a pensar de que se sancione la ley".