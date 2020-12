Diputados trata la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y hubo duros cruces

La defensa del oficialismo

Con las aguas políticas divididas en torno al proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, la cámara de Diputados debatía este martes el proyecto de movilidad jubilatoria que impulsa el Gobierno para desenganchar los haberes de la inflación y ajustarlos por variación de los salarios y de la recaudación impositiva, fuente clave de ingresos para la Anses.El Frente de Todos y Juntos por el Cambio se sacaban chispas en torno a la discusión sobre si hay en marcha un ajuste previsional o no. Y con el recuerdo presente de lo ocurrido el 18 de diciembre de 2017 cuando el macrismo impulsó el cambio anterior, para que los haberes pasen a estar ajustados por inflación, y la violencia se apoderó de las calles alrededor del Congreso.Tras el arranque de la discusión de la iniciativa que impulsa la gestión de Alberto Fernández a las 12.34, los miembros informantes de los dictámenes de mayoría y minoría no perdieron la oportunidad para criticarse con virulencia por la postura de cada uno ante el sector pasivo al momento de gobernar y tomar decisiones de impacto social.Marcelo Pablo Casaretto, del Frente de Todos de Entre Ríos, ofició de miembro informante del dictamen de mayoría y defendió la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, no sin antes cuestionar al macrismo. "Con la fórmula sancionada en 2008, dijo, hubo una mejora del 26% del poder adquisitivo de los jubilados. Y con la fórmula del 2017, los jubilados perdieron un 18% entre 2018 y 2019 frente a la inflación", dijo.Casaretto afirmó que como la fórmula que se propone es similar a la que rigió entre 2009 y 2017, el oficialismo cree que "esta es una muy buena ley para los jubilados y para los argentinos". Y remató: "El tiempo nos dará la razón cuando dentro de un año, dos o tres, vayamos comparando. Nos vamos a acordar de esta sesión y vamos a poder comparar cómo crecieron la Argentina y el poder adquisitivo de los jubilados en ese plazo".

La oposición, con los tapones de punta

Carlos Heller, también oficialista y miembro informante, rechazó que se hable de un "ajuste" sobre los jubilados y diferenció la situación de quienes reciben la cobertura de Anses en la actualidad con lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. "Entre 2016 y 2019 hubo un fenomenal proceso de endeudamiento de los jubilados y perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con la Anses", señaló Heller y precisó: "El 85% de los perceptores de la AUH llegó a estar endeudado con Anses".El nuevo gobierno, dijo Heller, "además de las actualizaciones de los haberes y la AUH por decreto, suspendió el cobro de las cuotas de los créditos beneficiando a 2,5 millones de jubilados y pensionados, redujo la tasa de interés y no capitalizó los intereses acumulados. Esto, agregó el legislador oficialista, generó un esfuerzo de 60.000 millones de pesos para el erario público. Además, se congelaron las tarifas de los servicios públicos y se proveyeron medicamentos sin cargo para los afiliados a Pami", indicó."Este es un modelo que privilegia a los que están peor y le da prioridad a los sectores más vulnerables. Entonces, si esto es así: ¿por qué no dar un piso mínimo ajustado por la inflación? Porque tenemos una fórmula que se compone de dos partes: salarios y recaudación. Y esa fórmula contiene los efectos de la inflación", dijo Heller.Y continuó: "Salarios y recaudación indefectiblemente tendrán que aumentar. Porque la políticas públicas van a llevar a que aumenten. ¿Alguien imagina paritarias 2021 con acuerdos salariales por debajo de la inflación? Entonces, la cobertura del ajuste inflacionario está contenida en los dos elementos que componen la fórmula. Porque las paritarias van a cerrar todas por arriba de la inflación y porque la recaudación impositiva va a crecer como consecuencia del aumento de la actividad económica y de la reforma impositiva que vamos a tratar el año que viene".Alejandro Cacace, de la UCR de San Luis, comenzó a presentar el dictamen de minoría que firmó Juntos por el Cambio. Dijo que en las 17 reuniones de comisiones que hubo se discutió con economistas, contadores, abogados, fiscales y jueces, pero después el Frente de Todos "hizo lo que quiso" y terminó "decidiendo en forma unilateral lo que se iba a imponer", justo antes de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI)."Pueden tratar de encubrir esta discusión, que pase desapercibida ahora sobre el final del año, pero esos 7 millones de jubilados y pensionados y los 8 millones de perceptores de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo están mirando y les van a hacer rendir cuentas de esta acción", dijo Cacace al adelantar su voto de rechazo.

La izquierda criticó a ambos sectores

En continuidad y para completar la presentación del dictamen de minoría habló Paula Oliveto Lago, de Juntos por el Cambio."Hoy cuando entré a este recito y vi a tantos festejando, aplaudiendo, me acordé de Zaratustra (N. de la R. profeta persa) que habla del Estado como monstruo frío, que se calienta al son de algunas conciencias. Y hoy estamos acá legitimando un nuevo ajuste a los jubilados, de espaldas y con vergüenza, porque no tuvieron la cara para hacerlo en un horario y en un día de cara a los representados a los que hoy van a arruinar", dijo.Nicolás del Caño, del PTS?Frente de Izquierda, y con dictamen propio, disparó contra todos. "Una vez más estamos asistiendo a un ajuste a millones de jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida. Acá no hay grieta, todos los gobiernos le meten la mano en el bolsillo a los adultos mayores, como lo hemos visto durante décadas", dijo.Del Caño insinuó también que el gobierno y el Frente de Todos en el Congreso está aprovechando el debate por el aborto en el Senado para que el cambio de fórmula de ajuste jubilatorio "pase desapercibido", cuando en realidad esto "va a perjudicar sobre todo a las mujeres y a las más humildes que reciben la AUH".