Iosper convocó a Femer a dialogar en enero y "llegar a un buen entendimiento"

Política Femer acata disposición de la Justicia y garantiza los servicios

Tras la medida cautelar que ordena a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados de Iosper, el director de la obra social provincial, Fernando Cañete, dijo anteque "momentáneamente sigue la atención del servicio pro disposición judicial"."A los efectos de cumplir con la sentencia, enviamos la convocatoria para los primeros días de enero para establecer lineamientos políticos para seguir con la relación contractual", añadió Cañete."Ayer, a pesar de tener la medida cautelar donde indica la Justica que deben seguir trabajando con la obra social, enviamos una nota retractándonos y", sentenció.En este sentido, señaló: "y convoca demostrando su interés al diálogo a los fines de poder llegar a un buen entendimiento"."Existe una ley antiplus, y esto salió por un reclamo de todos los trabajadores afiliados a Iosper sobre el cobro indebido de muchos profesionales, lo único que hicimos es reflejar la realidad", detalló.Y aseguró: "La atención ambulatoria y la Asociación de Clínicas y Sanatorios garantizan el servicio a los afiliados", a los cuales respondo lo mismo: somos la obra social provincial más pobre de la República Argentina, así y todo, se pagan honorarios muy buenos respecto a otras obras sociales de la región", mencionó Cañete."Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para no tener ningún otro tipo de confrontación más. Si la FEMER no quiere trabajar más con la obra social, deberíamos buscar un remedio para todos los afiliados. Una solución sería que médicos puedan trabajar con la obra social por fuera de la FEMER, de todos modos, no es algo que estemos pensando", explicó.Consultado sobre la situación de Iosper dijo que ". Tenemos la tranquilidad que estamos pagando a todos. En enero, que es cuando recibimos parte del aporte de aguinaldo vamos a tratar de equilibrar, como los kinesiólogos que están demorados".A su vez, el titular contó que la suba del dólar impacta en las arcas de la obra social, "tenemos cinco afiliados en medicamentos que reciben inversión de 2.593.000 dólares al año. Los medicamentos vienen de otros países y están cotizados en dólares"."Todo lo que se liquidó en el mes de diciembre ya se abonó. Tenemos previsto pagar 3 millones de pesos para cuidadores domiciliarios y geriátricos", detalló.En tanto, contó que hay un inconveniente con la autorización de medicamentos, y estamos tratando de solucionarlo rápidamente. De seis empleados que había en una oficina hay dos, por cuestiones e riesgo".Al finalizar, dijo que "estamos trabajando para garantizar todas las prestaciones, y en la parte financiera terminamos de cerrar todos los pagos de enero y proyectar lo que vamos a hacer en el primer semestre".