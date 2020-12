Vacunación en hospital de Gualeguaychú comenzó con la Jefa de enfermería de UTI

La Jefa de enfermería de la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) fue la primera en vacunarse; se trata de Emilce Morales y "salió todo perfecto", según declaró el Director del Hospital, Eduardo Elías, quien recibió su dosis a las 11:30 de este martes.Luego el turno fue para la Kinesióloga, Inés Molina y en tercer lugar el médico Adolfo Weimberg, continuó la vacunación, para luego dar paso a los médicos Mariel Jiménez y Jorge Montiel, quienes cerraron el primer bloque de cinco profesionales."En lo personal estaba esperando este momento, pero no hay que bajar la guardia", dijo Elías aEmilce contó que "este lunes por la tarde me avisaron que iba a ser la primera persona en vacunarse por lo que emocionada acepté la invitación", dijo la enfermera."Más allá estar vacunada seguiremos trabajando con la responsabilidad y los resguardos que hemos tenido, como el primer día que comenzó todo esto" aclaró.En cuanto a la realidad que vive la ciudad, la licenciada dijo que "sabemos que estamos atravesando una pausa en la cantidad de contagios, pero es posible que venga una tormenta por lo que debemos estar preparados", dijo aEn cuanto a cómo fue la experiencia de vacunarse, la enfermera dijo que "fue todo normal, que no le dolió nada, instando finalmente a la población a vacunarse".