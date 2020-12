Velázquez: "Los que nos vacunamos buscamos ser un ejemplo de adherencia"

Paraná Cómo proceden con la vacuna y a cuántas personas la aplicarán en el San Martín

Inició a las 9hs de este martes el operativo de vacunación contra el coronavirus en el hospital San Martín de Paraná. La primera trabajadora de salud en ser inmunizada fue la jefa de Enfermería del servicio de Terapia Intensiva, María Rodríguez."Esta campaña recién inicia y la pandemia todavía no terminó. Se necesita de un esfuerzo muy grande de todos, sobre todo, de los más jóvenes, de 15 a 50 años, que es el grupo etario en Entre Ríos se sigue contagiando", comunicó la ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez, al insistir en la "solidaridad intergeneracional" para evitar el aumento de casos de coronavirus."Es la satisfacción del deber cumplido. Esta es una medida de salud pública que se realiza para proteger a la ciudadanía entrerriana", remarcó al comunicar que se vacunarán 114 trabajadores de hospital San Martín, y se seguirán los días posteriores hasta agotar el stock de las 450 vacunas."Más de 20.000 trabajadores de salud se vacunarán en esta etapa inicial", recordó Velázquez al confirmar que a los empleados "se les dio la particularidad de su capacidad electiva y voluntaria para respetar al trabajador de salud que no quisiera vacunarse en esta primera etapa"."Los que nos vacunamos buscamos constituir un ejemplo en cuanto a la adherencia y la confianza para trabajar este componente. Se respeta a los trabajadores de los servicios que decidieron vacunarse más adelante", refirió al respecto.Por su parte, el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, explicó que "cada efector de salud que inició con la vacunación tiene prestablecido un sistema de seguimiento de efectos adversos". En ese sentido, aclaró que "no hay registros en los estudios a nivel mundial sobre efectos adversos graves de la vacuna rusa"."A partir del día 21 se aplica la segunda dosis. Todo el vacunado se va con la fecha del día en el que tiene que volver a vacunarse", indicó.Al ratificar que la inmunización contra el coronavirus será "escalonada", Bachetti refirió: "Es un paso a paso, hasta que la vacuna esté en el brazo; tenemos que garantizar cuestiones como el no perder la cadena de frío. Tenemos que ir lento, pero seguros".