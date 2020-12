González García: "Hay que tenerle miedo a la enfermedad, no a la vacuna"

Sociedad Empezó la campaña de vacunación contra el coronavirus en todo el país

El ministro de Salud, Ginés González García, instó hoy a "no tenerle miedo a la vacuna" contra el coronavirus, a la vez que aseguró que se aplicará la Sputnik V en cuanto esté aprobada para mayores de 60 años."Hay que tenerle miedo a la enfermedad, no a la vacuna", subrayó el funcionario nacional al encabezar el comienzo de la campaña de vacunación en el Hospital Posadas.En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera sanitaria fue consultado sobre si iba a vacunarse: "Me la voy a aplicar cuando me toque porque esté la aprobación para mi edad".Asimismo, el integrante del Gabinete destacó el hecho de que algunos gobernadores se hayan aplicado la Sputnik V: "Decidieron hacerlo para generar confianza".Y agregó: "Este es el comienzo de una nueva etapa que nos tiene que seguir teniendo juntos, así como estamos juntos en todo el país en esta vacunación".Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, manifestó: "Es un día importante en las 24 jurisdicciones, que en forma federal se realiza la vacunación".Además, la funcionaria nacional consideró que la llegada de la vacuna al país "es un logro inmenso" que hay que "valorarlo", a la vez que realizó un llamado a "seguir manteniendo los cuidados porque la pandemia no terminó"."Hoy es el fin de una etapa y el inicio de otra", concluyó Vizzotti, una de las encargadas del operativo para traer las dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia.