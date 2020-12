Macri criticó al gobierno y afirmó: "Vamos a volver al poder"

"Nos prometieron asado, no va a haber asado y posiblemente muchos se queden sin parrilla. Prometieron llenar la heladera y no va a suceder, y muchos van a perder la heladera. Esperemos que haya una toma de conciencia definitiva de que de esto se sale trabajando", arremetió Macri.



El ex presidente reapareció este lunes en un encuentro virtual con dirigentes de Juntos por el Cambio, en el que también criticó el liderazgo de Alberto Fernández.



"Sacándonos el populismo de encima tendremos 20 años de crecimiento. Tendremos un peronismo que ya no estará más secuestrado por el kirchnerismo".



Macri afirmó también que "el Gobierno está logrando que como nunca en la historia se vayan los argentinos más preparados a buscar trabajo a otros países", al tiempo que señaló que "la actual gestión "puso en discusión algo que hace siglos que no se discute: el valor de la propiedad privada".



En referencia a su rol como referente principal de la oposición, remarcó: "Volví a hablar después de 10 meses para decirles a los argentinos que es doloroso lo que vivimos, soy pesimista de los próximos meses pero optimista de los próximos años".



"Vamos a volver al poder y el poder es para construir, no para abusar. Tenemos que tenerlo claro. Va a ser difícil recuperarse, 50 por ciento de pobreza es un flagelo que nadie pensaba", agregó.



Sobre su rol en las próximas elecciones, Macri indicó que será para "consolidar la unidad" dentro del espacio que representa.



"¿Mi futuro? Hoy poniendo toda mi energía en consolidar la unidad y detener el atropello institucional del kirchnerismo, especialmente de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) que es la que tiene el poder. Sin instituciones no tenemos futuro porque entran en riesgo nuestras libertades y vamos a tener meses por delante muy difíciles", arremetió.



Asimismo, instó a sumarse a Juntos por el Cambio a "todos los que quieren ser gobernadores, intendentes", y pidió que continúen con su tarea a los legisladores "que hoy están batallando y defendiendo en cada lugar que no haya atropellos cada vez con más convicción después de un comienzo un poco timorato".



"Esta es mi principal tarea, la estoy llevando a cabo de la mejor manera posible y espero que cuando llegue el 2021 y 2023 tengamos la mayor cantidad de candidatos y que los argentinos sean los que elijan quién conduce en cada lugar", cerró.