El Senado debatirá hoy la legalización del aborto con marcada paridad

El Senado podría marcar hoy un hito en la historia de la democracia si logra convertir en ley el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, aunque a escasas horas del inicio de la sesión los bandos "verde" y "celeste" no se sacaban prácticamente diferencias y la pelea es voto a voto por los últimos legisladores indefinidos.Aunque senadores pedían cambios en la iniciativa para dar la aprobación, el Gobierno negó esa posibilidad ya que las modificaciones devolverían el proyecto a Diputados y eso frustraría la intención de que la iniciativa sea ley antes de fin de año.Por eso, el Poder Ejecutivo solamente está abierto a negociar retoques en la reglamentación de la ley.Durante la sesión habrían dos senadores ausentes: el tucumano José Alperovich, en uso de licencia extraordinaria hasta el 1 de enero por una denuncia por presunto abuso sexual contra una familiar, y del ex presidente Carlos Menem, quien se encuentra internado y en coma inducido, pese a haber experimentado una leve mejoría.De todos modos, persisten las dudas acerca de si tanto Alperovich como Menem, ambos "celestes" que en 2018 votaron en contra, podrían llegar a votar de forma remota: lo más probable es que no lleguen a hacerlo.El primero firmó el dictamen en disidencia, lo que sugiere que está más cerca del verde que del celeste, pero aún no develó el sentido de su voto.La rionegrina Silvina García Larraburu había votado en 2018 en contra, pero habría sido convencida por sus pares kirchneristas para que esta vez vote a favor de la iniciativa.De hecho, firmó el dictamen de mayoría y en varias declaraciones dio a entender que su voto será positivo: los "verdes" ya la cuentan de ese modo.Más incierto es lo que hará su coprovinciano Alberto Weretilneck, quien en el último plenario de comisiones reclamó modificaciones a la ley.Desde la Rosada lo llamaron para pedirle que reconsidere su postura, asegurando que sus reparos serían atendidos en la reglamentación de la ley.Uno que podría seguir el mismo camino que García Larraburu es el salteño Sergio "Oso" Leavy (Frente de Todos), quien dos años atrás había votado en contra pero ahora podría cambiar luego de la reunión que mantuvo dos jueves atrás con el presidente Alberto Fernández, quien le pidió explícitamente que reconsiderara la postura."Tengo convicciones personales pero también está lo que uno representa", explicó Leavy, preparando el terreno para un posible voto a favor.En su provincia existe una fuerte campaña de presión para que rechace el proyecto de aborto legal, por lo que su voto sigue siendo una incógnita.La neuquina Lucila Crexell es otro de los votos que siguen en disputa: en 2018 se había abstenido, pero en los últimos meses dio señales de que podría votar a favor, si bien se mantiene firme en que la legalización y despenalización debería regir hasta la semana 12 y no la 14 como está previsto en el proyecto en consideración.El catamarqueño Oscar Castillo (UCR) había votado a favor en 2018, pero ahora guarda silencio y podría llegar a abstenerse.La cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien dos años atrás había estado a favor, sorprendió al no firmar el dictamen de mayoría a favor de la legalización.Sin embargo, habría tomado esa decisión para evitar escraches del sector celeste, y su postura no variaría en la votación de este martes.En caso de paridad de votos, la encargada de desempatar y resolver la contienda será Cristina Kirchner, quien votaría a favor del voto legal, si se tiene en cuenta que dos años atrás, cuando era senadora, se expresó en ese sentido.El aborto legal en la Argentina fue una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, quien en 2019 adelantó que enviaría un proyecto cuando fuese primer mandatario para apuntalar la iniciativa.