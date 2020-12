Nación y provincia acordaron obras de accesos por casi 1.800 millones de pesos

Deuda estructural

El gobernador Gustavo Bordet firmó con el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, convenios para obras en la provincia por alrededor de 1.800 millones de pesos. "Entre Ríos es un ejemplo y tenemos un compromiso para seguir trabajando juntos", remarcó el funcionario nacional.Destacó la decisión política del presidente Alberto Fernández de asignar recursos presupuestarios en materia de distintas obras públicas y particularmente en obras viales. "Es una definición que tomó en épocas de pandemia para poder generar trabajo y satisfacer demandas contenidas que tenía la sociedad".Del encuentro participó la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benitez; el jefe de distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, legisladores provinciales; los intendentes de Paraná, Humberto Bahl; de Concordia, Alfredo Francolini y de Crespo, Darío Schneider; el presidente comunal de Racedo, Julio demartin y el presidente de la junta de gobierno de Don Cristóbal II, Víctor Fernández.Allí, el gobernador adelantó que "estamos hablando de una inversión cercana a los 1.800 millones de pesos", y destacó que "las obras viales insumen mucho dinero, son obras que tienen un impacto muy fuerte económico, pero que son muy necesarias realizar".En este sentido, recordó que la provincia "tenía un atraso en materia vial producto del estado de abandono de las rutas nacionales de Entre Ríos del gobierno nacional anterior que hoy se han retomado y esto también nos posibilita que con fondos propios la provincia pueda hacer obras como la ruta 51; como hoy firmar el contrato para hacer toda la derivación de Victoria que realmente estaba muy mal, y así con otro tipo de obras que tienen mucho impacto en la seguridad vial". Valoró que "esto también va en materia de resguardar las vidas de muchas personas que conducen en nuestras rutas entrerrianas". "Hoy es un día importante porque firmamos estos convenios para poder realizar accesos a distintos lugares de la provincia y muy pronto se agregaran otros más", destacó."A estos accesos los solicitamos en octubre, preparamos los proyectos contra reloj y hoy estamos firmando los convenios que nos permiten llamar a licitación, lo cual lo haremos en forma inmediata", continuó diciendo el primer mandatario y acotó que se concretará el primer tramo de una ruta "que prefiero no decir cuál es porque se lo anunció muchísimas veces y se frustró"."Entre Ríos ha sido la tercera provincia que más inversión vial hizo durante el año 2019, eso nos coloca en una posición de mejorar el índice de coparticipación del impuesto a los combustibles. Entre Ríos quedó debajo de Córdoba y de Santa Fe, pero quedó por encima de la provincia de Buenos Aires. Esto habla del esfuerzo que hemos hecho, que por supuesto no es suficiente porque cuando no hay acompañamiento sistemático de fondos nacionales realmente es muy complejo", destacó el mandatario.Y agregó: "Pero esto nos permite por ejemplo seguir trabajando en la ruta 51 que ya viene con muy buen ritmo de ejecución. Hoy firmamos la derivación en la ciudad de Victoria, que va a hacía la ruta 11, que está realmente muy deteriorada y nos ha causado innumerables problemas. Hemos trabajado en varios puentes que estaban rotos, como el caso de Don Cristóbal Primero. Los dos puentes que estuvieron rotos durante muchos años, nos cansamos de reclamar, Y terminamos haciéndolos con recursos propios", recordó.Arrieta valoró la "decisión política en medio de una pandemia que está atravesando el mundo", y destacó "la agenda del gobernador de la provincia de Entre Ríos planteando una deuda estructural con la provincia y la visión del Presidente de la Nación de entender que en esta época de pandemia en la cual la economía se está cayendo en el mundo, era necesario multiplicar la reactivación de obras como una forma de generar trabajo genuino para nuestra gente y consumo en nuestras comunidades".Dijo respecto de su presencia en la provincia de Entre Ríos, que "hemos tenido la posibilidad de visitarla por segunda vez en dos meses, hay un entendimiento, una comprensión de las necesidades de una Argentina federal y en la cual es necesario recuperar una agenda que se perdió sustancialmente durante los últimos cuatro años".En ese marco, destacó que tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como el ministro Katopodis, "han dialogado sobre este tema reiteradamente con el gobernador de Entre Ríos, tiene una identidad, una tradición, valores que tienen que ver con la Argentina federal. Dentro de esa Argentina federal, la conectividad, las seguridad vial, el transporte de la producción permiten el desarrollo de nuestras provincias".Por otra parte, recordó que en el mes de enero, "nos visitó el gobernador con su equipo y planteó la agenda del atraso que había con la provincia de Entre Ríos, recorriendo las obras en términos nominales, que hoy estamos avanzando, pudimos pagar la deuda que existía con los contratistas, que nos había dejando el gobierno anterior de alrededor de 18.000 millones de pesos y empezar a pagar esa deuda histórica que son las asignaturas pendiente viales".Respecto del puente Paraná- Santa Fe, Arrieta indicó que "está en agenda y lo estamos conversando con el gobernador".Destacó entonces, que "había una agenda urgente, prioritaria para retomar este año que tenía que ver con la ruta 6, con el tramo de la 18, la 127, la 12, y está planteado también el tema de los puentes y estamos conversando para conseguir el financiamiento internacional para ese puente".El intendente de Paraná, Adán Bahl, indicó que "esta es la primera etapa de una obra muy importante para los paranaenses. Agradecido al gobierno nacional, a Vialidad nacional y al gobernador Bordet. El objetivo es el ordenamiento y la agilidad del tránsito vehicular para que en la ciudad se pueda circular de manera fácil, rápida y sobre todo segura". Y agregó: "La repavimentación y ensanche de Larralde es parte de una obra pensada para integrar a Paraná con el resto de la región, porque va a conectar la Ruta Provincial N° 11 con las Rutas nacionales N° 12 y 18, y también con el Túnel Subfluvial. Esto nos va a jerarquizar como capital de la provincia, fortaleciendo el lugar estratégico que ocupamos dentro del área".Por su parte, el intendente de Crespo, Darío Schneider, se refirió a la importancia de la obra y explicó que se trata de " la reconstrucción de una ruta que une Crespo con Racedo y tiene la particularidad de que pasa mucho de la producción regional por el lugar", manifestó y agregó: "Es una obra que estamos esperando que se lleve adelante y la verdad que contentos que se haga esta inversión en todo lo que es nuestra región productiva", resaltó.En tanto, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, resaltó la importancia de la obra y dijo: "Para nosotros es importante del acceso a la ruta 4, un acceso que se usa mucho para la producción, el acceso donde se lleva el campo el Abasto que es donde va la disposición final de los residuos y donde todo el departamento ingresa por ese sector y donde tiene mucho movimiento", indicó."La verdad que para nosotros era muy importante, estos son 5 kilómetros desde Yuquerí hasta la ruta 14 que realmente va a ser muy importante, una ruta muy transitada", valoró Fracolini.En el mismo acto se firmaron convenios con el intendente de Paraná, Adán Bahl, para la conectividad vial circunvalar sur de la ciudad, primera etapa, por un monto estimado de 217.854.898 pesos.La obra de repavimentación y ensanchamiento de Calle Crisólogo Larralde (en el tramo comprendido entre Avenida da las Américas y Avenida Zanni), tiene una longitud de 1671 metros. Incluye la construcción de cordones cuneta, un nuevo sistema de desagües acorde a las necesidades hidrológicas, un circuito de veredas peatonales, una nueva iluminación y toda la señalización que aporta la seguridad necesaria.Con el municipio de Concordia, a través del intendente Alfredo Francolini, para el acceso a la ciudad, repavimentación y ensanchamiento de ruta 4 y Av. Pte. Illia entre lla autovía 14 Gral Artigas y Bvard. Yuquerí. El monto estimado es de 400.000.000 de pesos.La obra de 5010 metros de longitud consiste en ensanche y repavimentación del pavimento existente, construcción de tres rotondas, semaforización de zona urbana, construcción de dársenas de ómnibus, rehabilitación de iluminación.Con el municipio de General Racedo, cuyo intendente es Julio César D´Martín, para la obra de la ruta provincial S/Nº, tramo Crespo ? Racedo. Se trata de una obra básica de rehabilitación y reconstrucción de calzada. El monto estimado es de 500.000.000 de pesos.La obra de 11.540 metros, consiste en el ensanche de calzada y repavimentación. Reparación de alcantarillas, colocación de barandas de defensa. Construcción de apeaderos. Demarcación horizontal y señalamiento vertical.La recuperación de la Arteria Crespo - Racedo brindará dinamismo económico a la Región y al mismo tiempo servirá para impulsar el desarrollo social de las personas, y más importante aún permitirá brindar mayor seguridad a los usuarios que se trasladan diariamente por dicha traza.Permitirá la comunicación directa de la localidad de Racedo con las rutas Nacional 12 y 131 facilitando el transporte de carga para la producción y exportación de la producción local y regional.Beneficiará el traslado de trabajadores, asistentes a centros de salud, bancos, y otros servicios públicos desde Racedo hacia Crespo.Don CristobalCon el municipio de Don Cristóbal, cuyo intendente es Víctor Fernández, se firmó la obra de reconstrucción de calzada del acceso a la localidad, 2do tramo, ruta provincial 32 Don Cristobal 2da. El monto estimado es de 660.117.698 pesos.Se trata de una obra de 17.950 metros, de reciclado del pavimento existente, construcción de nuevo paquete estructural, construcción de alcantarillas, construcción de losas para cruce ferroviario a nivel, colocación de barandas de defensa, iluminación, demarcación horizontal y señalamiento vertical.