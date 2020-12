Femer acata disposición de la Justicia y garantiza los servicios

Tras la medida cautelar que presentó el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná falló a favor de la prestadora de salud y ordenó a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados, como había anunciado, "hasta tanto finalice el juicio principal", confirmó el asesor legal del organismo, Ezequiel Poncio, quien agregó que pese al planteo de origen, "Iosper no está incumpliendo el contrato y tiene todos sus pagos al día con entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos".



Al respecto, desde Femer expresaron que "no se llevará adelante el paro de 7 días que estaba anunciado. No obstante, el conflicto con Iosper continúa y hay recursos legales en consideración".



El Consejo Directivo de Femer mantuvo una reunión de carácter urgente este lunes. En relación a lo dispuesto por la cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, en torno a la medida de fuerza y en relación al conflicto con Iosper, se resolvió:



1) Acatar la medida cautelar dispuesta por la Justicia, manteniendo el respeto por la institucionalidad, más allá de considerar que vulnera los derechos del gremio, por lo que se procederá a su apelación de corresponder legalmente.



2) Denunciar el convenio prestacional vigente entre la FEMER y el IOSPER, denuncia que será operativa una vez cumplidos los plazos legales y convencionales.



3) Instar nuevamente a la Obra Social Provincial a una negociación leal y seria para acordar un nuevo convenio, que deberá contemplar los reclamos de nuestros profesionales y de los afiliados.



4) Querellar si así lo aconseja la asesoría letrada especializada a el/los responsable/s de las injurias sufridas por los profesionales médicos en su conjunto.