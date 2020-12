Stratta encabezó la firma de contratos de obras estratégicas para Victoria

La vicegobernadora Laura Stratta encabezó este lunes en la sede del Concejo Deliberante de la ciudad de Victoria, junto al intendente Domingo Maiocco y la directora administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, la rúbrica del contrato con la empresa "José Eleuterio Pitón" adjudicataria de la obra de reparación de la calzada de hormigón en la variante Victoria ? Tramo variante ruta provincial N° 11, ruta provincial N° 26 y rotonda ruta nacional N° 24.Posteriormente, junto a la secretaría de Energía, Silvina Guerra, se procedió a la firma del contrato respectivo con la empresa Del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA, para la ampliación de la red distribuidora de gas natural etapas 2, 3 y 4 para esa localidad.La vicegobernadora en primer lugar transmitió el saludo del gobernador Gustavo Bordet quien no pudo estar presente durante el acto, "pero que ha trabajado mucho para que lleguemos hasta acá", sostuvo Laura Stratta y expresó la alegría por la adjudicación de la obra en la ruta N° 11 "que era largamente esperada por nuestra comunidad y por la región"."Avanzar en esta reparación tiene que ver con esta mirada estratégica de la provincia, de la región de Victoria, pero también de los emprendimientos que se encuentran en esa zona que va creciendo y también para los turistas que llegan a Victoria de distintos puntos de la provincia y que también necesitan rutas seguras para transitar", afirmó.Precisó luego que "son 245 millones de pesos que se vuelcan a la ciudad de Victoria en un trabajo que va a hacer la empresa Pitón", al tiempo que resaltó la importancia de "consolidar un trabajo que quede en el tiempo, que se sostenga y que realmente sea orgullo de los y las victorienses"."En pocos días más ya vamos a tener la suerte de poder comenzar con esta obra tan requerida para seguir consolidando esta mirada de la Victoria turística, de la Victoria industrial en una zona geopolítica que es estratégica", definió la vicegobernadora.En otro orden, respecto a la obra de ampliación de la red de gas natural destacó que también "tiene que ver con esa mirada estratégica: primero fue la estación reductora para llegar al Parque Industrial, ahora para llegar hasta las termas, pero también a 250 familias que lo necesitan y van a poder tener la posibilidad del acceso al gas natural".En ese marco, Stratta subrayó la importancia del "trabajo en equipo y articulado entre Nación, Provincia y municipio que siempre y de alguna manera impacta positivamente en cada una de las comunidades y en cada rincón de la provincia", dijo tras manifestarse "doblemente orgullosa", por los contratos firmados en esta jornada.Luego, la titular de la Secretaría de Energía, confirmó que en un mes se dará inicio a los trabajos de ampliación de red de gas natural con un plazo de ejecución de 180 días. "Se trata de una obra sencilla pero les pedimos a las y los vecinos que tengan paciencia por las veredas rotas, pero se reparan rápido", aclaró Guerra tras informar que el monto de inversión de obra es de 37 millones de pesos.Por su parte, la directora de Vialidad provincial informó que las obras viales comenzarán en enero y el tiempo de ejecución es de un año aclarando que "siempre vamos acompañados por el clima, y además no es fácil ejecutar las obras en época de turismo, así que veremos cómo vamos ir salvando algunas dificultades", explicó Benítez.Durante el acto también estuvieron presentes el escribano mayor del Gobierno de Entre Ríos, Alejandro Santana; la diputada provincial Gracia Jaroslavsky; la presidenta del Concejo Deliberante de Victoria, Ana Schuth; concejales, funcionarios provinciales y municipales; y representantes de las empresas adjudicatarias.Como parte de la agenda de trabajo desplegada en la localidad de Victoria, la vicegobernadora entregó aportes a emprendimientos y MiPyMes en el marco del Programa Jóvenes Emprendedores, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor.Fueron beneficiarios: un emprendimiento apícola familiar a cargo de Juan Cruz y Tomás Esteban Lima que, mediante el aporte del gobierno provincial, pretende aumentar el número de colmenas para ampliar la producción. También un emprendimiento apícola de Laguna del Pescado, gestionado por Luis Hernán Omar, que se caracteriza por ser el único que comercializa en la zona mediante ferias y venta directa; y finalmente recibió un aporte, Walter Abel Almada para el acondicionamiento de terrenos y espacios para el sector productivo de Victoria.La vicegobernadora al respecto, valoró "la apuesta del Gobierno de la provincia de Entre Ríos de acompañar a los emprendimientos" y en ese sentido resaltó: "Emprender supone que el Estado pueda acompañar esos sueños y esos proyectos para que puedan mejorar, porque cuando hay desarrollo local, no solamente creceremos emprendimiento, sino que también crece la ciudad".Durante su visita a la ciudad de Victoria, Stratta realizó además dos importantes anuncios referidos a obras de suma importancia para la comunidad y cuyo llamado a licitación se concretaría en los primeros meses del año próximo: por un lado, el nuevo quirófano para el Hospital Fermín Salaberry y por el otro, la construcción de la Escuela Agrotécnica "Dr. Pedro Radío" y de su Centro Experimental. Stratta se refirió a ambos proyectos como "una deuda pendiente" cuyo financiamiento está incluido en el presupuesto provincial 2021, y que además tienen que ver con un "compromiso asumido" por el Gobierno de Entre Ríos.En otro orden, la vicegobernadora informó que avanzan las gestiones para concretar la obra del colector cloacal Perón de Victoria "que también era un compromiso asumido por el Gobierno nacional y el Gobierno provincial", y también el del "plan maestro".En ese sentido, aludió a las gestiones encaradas con el entrerriano Enrique Cresto, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), con el objetivo puesto en conseguir que se lleven a cabo las dos obras."Con el colector cloacal y el plan maestro se podrá llegar con cloacas a zonas de la ciudad como es el quinto cuartel, que vienen esperando durante décadas que podamos darle la dignidad que se merecen", enfatizó la vicegobernadora. Añadió también en este plan de obras para Victoria, acciones de política habitacional para la construcción de viviendas en la localidad financiadas no solamente por el Gobierno provincial sino también por el Gobierno nacional. "Victoria necesita muchísimo de este tipo estrategias que tienen que ver con lo habitacional y eso también supone el movimiento de la obra pública, genera trabajo, pero sobre todo nos permite llevar dignidad", afirmó.El intendente Domingo Maiocco, por su parte, resaltó el valor de las obras cuya firma de contratos se llevó adelante este lunes. Sobre la reparación de la ruta N° 11 destacó que "indudablemente es urgente por eso vemos muy bien que lleguemos a esta instancia", en tanto, sobre la ampliación de la red de gas natural, hizo notar que "viene a cerrar todo lo que necesitamos para potenciar en lo turístico: esto involucra a las termas, además de las 250 familias que se verán beneficiadas con este servicio".En el mismo tono, rescató el anuncio de Laura Stratta respecto a la licitación de obra, prevista para los primeros meses del año que viene, de la Escuela Agrotécnica: "En un departamento como el de Victoria preponderante en la producción primaria, es necesario que tenga una escuela agrotécnica acorde, porque de esa manera se va a perfeccionar a los jóvenes ya sea para los emprendimientos propios de ellos o también a la prestación de servicios"."La verdad es un día muy importante para Victoria con todo este trabajo", celebró Maiocco.La vicegobernadora le dedicó un cálido agradecimiento a la directora administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, y a la secretaria de Energía, Silvina Guerra, porque "trabajaron para que hoy nosotros estemos haciendo estos anuncios", destacó Stratta. Sostuvo también: "Me parece importante rescatar el trabajo, el compromiso, y quiero agradecerles a Silvina y a Alicia que permanentemente a lo largo y a lo ancho de la provincia están trabajando muchísimo con obras de envergadura. Donde antes había hombres, hoy hay mujeres comprometidas también haciendo cosas".