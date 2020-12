Cañete envió una carta Femer y se refirió al conflicto con el Iosper

A pesar de la medida cautelar dispuesta por la cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, que ordenó a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), "hasta tanto finalice el juicio principal", el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, envió una misiva a la entidad que nuclea a los médicos entrerrianos, para hacerles saber que el interés mayor es velar por sus afiliados.Las autoridades de la mayor Obra Social de la provincia buscan relajar la discusión con la Femer, luego de declaraciones sobre los abusos de algunos profesionales en el marco del paro impulsado por la entidad que nuclea a los médicos en la provincia, suspendido luego por una medida cautelar de la justicia.A pesar que Iosper tiene garantizada la prestación médica a sus afiliados, igualmente presentó la misiva que pretendía Femer, con una salvedad.En la carta, que firma Cañete en nombre de todos los integrantes del Directorio Obrero, que "no posee actitudes de soberbia ni de arrogancia, en pos de defender los intereses de nuestros afiliados", le pidió a la entidad que indique "qué término utilizar para aquellos profesionales de la salud que exigen dinero a nuestros afiliados por fuera de lo convenido". En rigor, el Directorio reclamó a Femer que "le ponga la definición o la palabra correcta a estas prácticas que Iosper condena y exige su cese".En este delicado escenario, la Obra Social aclaró que "no puede este Directorio Obrero dejar que los más vulnerables del sistema, que son nuestros afiliados, vivan momentos de zozobra, incertidumbre, intranquilidad, y desconcierto, dada la situación reinante. Demasiado estos compañeros han tenido que soportar este año inesperado e inusual".Por último, invitó a Femer a "adaptarse a los nuevos tiempos, que no son de confrontación sino de consensos".