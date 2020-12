Presentaron un pedido de jury contra dos camaristas civiles

Foto: Benedetto, al momento de la jura como camarista

El pedido de jury contra Ceballos y Benedetto se sustenta en la regulación de honorarios que hicieron a favor de la abogada María Luisa Domínguez en la instancia de apelación de la causa "Cáceres Hilda Susana Y Otros C/ Irusta Héctor Raúl y Otros S/Ordinario accidente de tránsito" a quien le asignaron $ 228.600.



Según la denuncia presentada el pasado 26 de noviembre, no hay correspondencia entre ese monto y los honorarios que se le regularon a la misma abogada en primera instancia: $ 160.400. La ley 7.046, menciona el escrito, establece que la retribución de un abogado en una apelación deben ser entre el 40 y el 70 por ciento de ese valor, por lo que tendría que haber estado entre los $ 64.100 y los $ 112.280. Pero "regularon la desproporcionada e injustificada suma de $ 228.400, esto es un 170 % de los honorarios regulados en primera instancia", consigna la denuncia, detalla APF.



Por eso la demanda ante el Jurado de Enjuiciamiento contra Ceballes y Benedetto es por "ignorancia inexcusable del derecho", causal contenida en el inciso 2° del artículo 15° de la ley 9.283 dado que ambos "desconocieron" el mandato normativo fijando un honorario superior, determinación que en la sentencia "no se encuentra fundado", precisa el escrito interpuesto ante el Jury.



"La conducta plasmada en la sentencia mencionada por los magistrados denunciados permite 'crear' ilícitamente un título jurídico que podría producir un enriquecimiento ilícito a su beneficiario. La causa fuente de los mismos es ilegal, ilícita, no ajustada a derecho y máxime creada por magistrados que tienen la obligación legal de 'conocer el derecho'", detalla la denuncia.



"Tratándose de una cuestión sencillamente comprobable, se solicita que se actúe con la mayor premura, corriendo inmediata vista a los denunciados, al Fiscal y abriendo el trámite del presente proceso", añade.



Benedetto es el presidente de la Sala Segunda y es titular en el cargo, con acuerdo del Senado tras haber participado en un concurso del Consejo de la Magistratura. Ceballos, en cambio, está designada en forma provisoria a cargo del despacho que se encuentra vacante. (APF)