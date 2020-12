Durante el 2020 la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó 108 leyes

Se sancionaron 108 leyes: 45 de forma definitiva y 63 media sanción

La Cámara de Diputados difundió el balance de la gestión 2020.Durante el 2020, a pesar de ser un año difícil, inesperado e inédito, se trabajó en una mejora continua de los procesos Legislativos y Administrativos de Cámara de Diputados de Entre Ríos. Cada acción del año legislativo se realizó a través de la implementación de tecnologías y reingeniería de procesos que tuvieron como finalidad una mejora en cuanto a la eficiencia, ahorro de recursos -tanto humanos como económicos- en un intento por brindar a la sociedad y las instituciones que la integran mayor transparencia y mejores resultados en la sanción de leyes, cuidando y respetando la opinión de todos los sectores políticos, sociales y culturales.El entorno pandémico es ineludible y ha condicionado cada acción de gestión, imponiendo desafíos extraordinarios a diputadas y diputados, autoridades y personal de la Cámara, tendientes a lograr los objetivos y concretar las actividades previstas.Algunas de las acciones resaltadas en el transcurso del 141º Período Legislativo son lassiguientes:En este marco, inmediatamente después de la declaración de la pandemia y en simultáneo con las medidas de modernización, se procedió a requerir la colaboración y asesoramiento del COES provincial. En ese marco, se siguieron con rigor todas las recomendaciones generales y las particulares que dicho organismo aportó.Se cuenta con medidas de prevención sanitaria en la limpieza, provisión permanente de productos sanitizantes para el personal esencial, para los empleados convocados y para las y los legisladores que asisten en forma personal a las sesiones.Se procedió a la adquisición de amonio cuaternario, producto de máximo nivel utilizado para la desinfección de pasillos y oficinas. En los sectores con contacto, se proveyó de mamparas acrílicas.Cada responsable de oficina, cuenta con un kit de emergencia ante la detección de síntomas en cualquiera de los empleados, que incluye un traje de aislamiento para su inmediata utilización y aplicación de un protocolo de asistencia y derivación, a través de la convocatoria de los servicios médicos del 107 y del servicio de emergencia que posee la Cámara.En forma inmediata, se colocaron alfombras sanitizantes en el acceso de las oficinas que han sido convocadas, ante la esencialidad de su función.Administrativamente, se ha adherido en forma inmediata a cada disposición nacional o provincial que tienda o especifique medidas sanitarias y de preservación de la salud e integridad de los trabajadores, constituyendo esto un paradigma de gestión a profundizar permanentemente.La tecnología ha sido la herramienta que, en el entorno descrito, ha permitido que el funcionamiento de la Cámara se mantuviera vigente y eficiente. No obstante ello, ha sido necesaria su reinvención, adecuación y modernización tanto en los soportes como en el equipamiento. Con el trabajo exclusivo del personal de la Cámara de Diputados (un plus de gestión que debe revalorizarse) se han conseguido importantes objetivos.Con las adaptaciones tecnológicas necesarias para dar continuidad a las tareas legislativas, diputadas y diputados concretaron durante el 2020 un total de 125 reuniones de Comisión.Durante todo el año fueron recibidas 167 personas invitadas (no se contabilizan cuando concurren más de una vez) resultando Mario Torres el invitado que más veces concurrió (8), seguido del Ingeniero Martín Barbieri y la Ministra Rosario Romero (5). Luego muchos de ellos lo hicieron en tres oportunidades y algunos en dos.Además, durante el año 2020 se emitieron un total de ochenta y tres (83) dictámenes de Comisión que se sancionaron, a excepción de cuatro (4) de ellos fueron devueltos a la Comisión respectiva.Durante el 141º Período Legislativo se realizaron una Sesión Preparatoria, 15 Sesiones Ordinarias y una Sesión de Prórroga, resultado este uno de los años más productivos de los últimos años, habiéndose presentado diputadas y diputados un total de 716 proyectos.-Se aprobaron 123 Pedidos de Informe-Se sancionaron 152 Proyectos de Declaración-Se sancionaron 13 Proyectos de ResoluciónTodas las acciones que se llevaron a cabo desde la Cámara de Diputados, tanto las legislativas como las anexas, fueron posibles gracias al trabajo mancomunado de diputadas, diputados, autoridades, trabajadoras y trabajadores de las distintas áreas administrativas y jurídicas que componen el órgano legislativo.

