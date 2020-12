Llegada de Sputnik V: Cafiero habló de "esperanza" y confirmó plan de vacunación

Política Llegaron al país las 300 mil dosis de la vacuna Rusa Sputnik V

"La vacuna es la esperanza de poder salir de esta pandemia que tiene de rodillas al mundo. Quiero agradecer a los que me acompañan en la mesa. Había mucho escepticismo, pero no queremos enredarnos en discusiones. Tenemos que seguir cuidándonos y reforzar las medidas de cuidado para acompasar los tiempos de las medidas de vacunación", dijo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero unos minutos después del arribo del avión de Aerolíneas Argentinas que trajo las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V desde la Federación Rusa. "No queremos enojar más a los enojados, angustiar más a los angustiados. Es un día de esperanza y estamos con la idea de que entre todos y todas vamos a salir adelante", agregó.El embajador ruso en el país, Dmitry Feoktistov, dijo por su parte, dijo que "la vacuna es la esperanza de liberación contra el miedo con el que hemos vivido durante un año" y subrayó que Argentina es uno de los primeros países que la recibe en el mundo. "Tendemos una mano de ayuda a la Argentina, es uno de los primeros países que la recibe en el mundo. Un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. Adelante Rusia, adelante Argentina", dijo.El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, manifestó por su parte que "vamos a ser uno de los primeros países en comenzar a vacunar; hoy empezamos un camino de esperanza para devolver el futuro a los argentinos."Ginés González García explicó que se empezará a vacunar al personal de salud y luego a la totalidad de los mayores de sesenta años. Respecto de los agravios y la denuncia que le inició Elisa Carrió, ante la pregunta del cronista de AM750, el ministro de Salud dijo que nunca recibió "tantos agravios" en su vida, pero rápidamente cambió de tema y pasó a hablar del contrato con PFizer. "Tenemos una esperanza de resolver el tema", dijo."Estamos abiertos a comprar las vacunas necesarias para inmunizar a todos los argentinos" remarcó González García y acotó que "hay un déficit mundial de vacunas pero nuestro país está mejor que otros". Además especificó que "el resto de las dosis de la Sputnik V vendrán de India y de Corea del Sur", los otros países que la están produciendo.El jefe de Gabinete anticipó que Alberto Fernández mantendrá el fin de semana un encuentro virtual con los gobernadores "para coordinar junto a ellos la fecha de inicio de la campaña de vacunación, que seguramente será la semana próxima", destacando en ese sentido "el permanente trabajo articulado que se lleva adelante con las provincias"."Este es un día de expectativa y esperanza y ese es el sentimiento que inunda a la mayoría de los argentinos y las argentinas" y puntualizó: "Nuestra mirada, tal como dice el Presidente, es que necesitamos de todos para salir adelante, porque nadie se salva solo".Manifestó, en una conferencia de prensa brindada en el aeropuerto internacional de Ezeiza, que "este es un momento histórico", en referencia a la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V producida en Rusia.En tanto, el jefe de Gabinete adelantó que el sábado el Presidente se reunirá en modo virtual con todos los gobernadores para definir el día que se iniciará la vacunación, algo que ocurrirá la semana que viene.El funcionario precisó, además, que "en el día de hoy se inicia el proceso de vacunación, algo que genera mucha esperanza y expectativa", remarcando la relación con el gobierno ruso que encabeza Vladimir Putin.Cafiero se expresó de este modo en presencia del embajador de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov, quien en ese mismo sentido sostuvo que la llegada de la Sputnik V al país marca el camino hacia una "asociación estratégica" y un "nuevo impulso" a las relaciones bilaterales.