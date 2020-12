Movilidad jubilatoria: el oficialismo logró dictamen a proyecto de nueva fórmula

En medio de un debate por momentos tenso, el oficialismo cosechó 42 firmas, mientras que Juntos por el Cambio suscribió su propio dictamen de rechazo, con 36 rúbricas, al tiempo que Nicolás del Caño firmó un despacho propio en soledad.



La bancada del Frente de Todos logró sumar el apoyo de los opositores Paulo Cassinerio (Córdoba Federal), Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo.



De ratificarse el apoyo de estos sectores políticos, el oficialismo contará con los votos suficientes para conseguir la sanción definitiva de la ley en la sesión pautada para el próximo martes en la Cámara baja.



La fórmula de movilidad es muy similar a la que había impulsado Cristina Kirchner en 2008, y que estuvo vigente hasta fines de 2017: el cálculo de haberes surge en un 50% de la variación salarial y en otro 50% de la recaudación.



En el marco del plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, el radical Alejandro Cacace criticó la primera medida que tomó el presidente Alberto Fernández de suspender por decreto para fórmula de movilidad del macrismo, por considerar que "significó una pérdida para todos los jubilados, que recibieron menos de lo que les hubiera correspondido, que indicaba 42% de aumento en 2020".



"Ningún jubilado recibió este porcentaje. La mínima quedó a 7 puntos. Se ahorraron 100.000 millones de pesos, esta fue la única razón por la que aprobaron la ley de Emergencia hace un año. Se hizo un ajuste a los jubilados en la pandemia, el grupo de riesgo principal. La mínima cobra hoy 959 pesos menos por mes y el haber máximo cobra hasta 18.000 mil pesos menos por mes", detalló.



Según indicó, la principal "preocupación" acerca de la nueva fórmula es que quitan la inflación como componente para el cálculo de los haberes.

En efecto, la fórmula introducida por Cambiemos combinaba el ajuste por variación de presos, con la variación salarial.



Por su parte, el pampeano Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) afirmó que en la gestión de Cambiemos se registró "la inflación más alta de los últimos 27 años" y, en ese sentido, sostuvo que la fórmula macrista hizo que "los jubilados, los beneficiarios de la AUH y los veteranos de Malvinas" se vieran "perjudicados".



"Demostró, los datos son concretos, que hubo una pérdida del poder adquisitivo en un orden del 19,5%", enfatizó.



Sobre la crítica opositora al hecho de que la fórmula no contempla la inflación, el pampeano desmintió esto, al sostener que "cuando hay aumento de la recaudación en un contexto inflacionario, la inflación tiene un componente ahí".



El bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) observó que lo que se "está postergando" es "el debate de fondo" que consiste en que "el sistema está quebrado".



"Lo único que reina es la incertidumbre y nadie sabe lo que va a pasar con las variables económicas", sumó, y señaló "qué paradoja que Juntos por el Cambio defiende una fórmula que se ajuste por inflación".



El legislador expresó que "la otra preocupación" es que "no hemos visto a lo largo del año ninguna de las dos señales (por parte del oficialismo) que, a nuestro criterio, son absolutamente necesarias e indispensables".



Una de ellas es "la búsqueda de los consensos necesarios para encontrar un diagnostico común", sostuvo, y la otra "ciertas medidas de política económica que dieran por entender" que una vez "despejada" la situación por la pandemia "iniciemos un camino de recuperación por la vía correcta".



En rechazo al proyecto, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño recordó que hubo legisladores del peronismo que ahora se atreven a criticar la fórmula macrista pero que tres años atrás le cedieron sus votos a Cambiemos para que la ley previsional saliera.



En tanto, el santafesino Luciano Laspina (PRO) defendió la normativa suspendida que ahora el Gobierno pretende reemplazar, al sostener que esa fórmula este año "le devolvía a los jubilados entre un 5% y 15% en términos reales, más de lo que le dio papá Noel Alberto Fernández por decreto cada tres meses".



"Esto es una pieza más del engranaje de la reinstauración populista que quiere imponer Cristina Kirchner", sentenció.



Y pronosticó que "en septiembre del año que viene, justo antes de las elecciones, ahí es muy probable que el aumento sea muy significativo".

"Te van a devolver una parte de lo que te robaron este año, una parte de lo que te van a robar el año que viene, para seguirte robando después de las elecciones. Es un recurso típico de los populismos", concluyó.



A su turno, Luis Pastori (UCR) explicó que la fórmula en realidad impacta no sólo sobre jubilados, sino en un universo de 18 millones de personas que también incluye otras pensiones y asignaciones.

NA