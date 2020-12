Gremios estatales valoraron el pago del bono y pidieron que se extienda en enero

El ministro de Economía, Hugo Ballay, convocó a paritarias a los gremios estatales para el 26 y 27 de enero. También informó que se prorrogarán los adicionales para el personal esencial en el marco de la pandemia, se aumentarán los contratos de obra, y ratificó la entrega de los bonos de fin de año para trabajadores activos y pasivos.su conformidad con el encuentro y anticiparon la solicitud para que el bono de fin de año, se abone también en enero de 2021."El 27 de enero a las 11hs comenzaremos a trabajar en el marco de la paritaria, con una propuesta salarial y la apertura para incorporar otros temas que guardan relación con los temas del gobierno. Además del anuncio de aumento de las asignaciones familiares en febrero y mayo", comunicó ael secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, al rescatar el diálogo con el Gobierno ante la situación.Para el sindicalista, "la fecha de inicio de paritaria salarial da previsibilidad y baja los niveles de angustia que tienen los trabajadores en función que hace un año que no hay pauta salarial".Punto aparte, mencionó que "los bonos son parches, no soluciones de fondo, pero en el contexto en el que estamos, el bono ayuda y será para todos, sin descuentos ni particularidades".Pagani bregó para que el encuentro paritario finalice "con una propuesta salarial que dé cuenta de este atraso, porque venimos con una pérdida salarial muy importante, los 35 puntos de 2020 y puntos de años anteriores".Por su parte, Cristina Melgarejo por UPCN, valoró "la importancia de la paritaria" y pidió "que el bono de cinco mil pesos sea extensivo en enero, ya que, si empezamos a discutir paritaria el 26 y 27, durante enero, los trabajadores no percibirán nada".Remarcó también que "los contratos de obra se elevaron a 27 mil pesos a partir del 1º de enero" y que al bono de fin de año anunciado por Bordet "lo cobran absolutamente todos, incluso los suplentes"."Bienvenidas las definiciones que el ministro trajo a la reunión y avanzamos, porque nos vamos con la fecha real de paritarias, los días 26 y 27 de enero", destacó el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.Según anticipó, el gremio de estatales llevará al encuentro paritario "la pérdida del poder adquisitivo 2020 y lo se transitará en 2021".Muntes destacó el pago del bono y bregó para que mientras transite la paritaria, los trabajadores lo sigan percibiendo. Recalcó que "la actualización de las asignaciones familiares es un avance, al igual que la firma de los contratos de obra al 10 de enero"."Entre el 10 y el 12 de enero, los sindicatos presentarán los puntos de la paritaria salarial y condiciones de trabajo", indicó.Mirta Raya por la Unión Docentes Argentinos (UDA) valoró que la paritaria "es una instancia esperada" y destacó que el bono de fin de año llegará a los jubilados."Es positivo y esperamos que, en enero, cuando nos reunamos en paritarias, logremos alcanzar a la inflación porque con el salario de 25 mil pesos, lamentablemente, los docentes tenemos que decir que somos indigentes", apuntó Raya.Katerina Arce por Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) celebró que el bono de fin de año "alcanza a los docentes privados por agente, es decir que aquellos trabajadores con cargos en el Estado y en privadas, cobrarán un solo bono".Fabián Monzón por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) puso en relieve "la instancia de diálogo que se requería desde hace tiempo"."El bono no es suficiente, pero es un paso más para llegar a un acuerdo por una recomposición real del salario", dijo y valoró la incorporación a la paritaria de los adelantos otorgados en octubre, noviembre y diciembre, desde enero 2021".Punto aparte, Muntes destacó "que desde el gobierno se aclaró que no hay ningún proyecto de ley para armonizar la Caja de Jubilaciones, que la intención del gobernador es convocar a todos los sectores y que nos quedemos tranquilos".