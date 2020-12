De Vido, sobre Casación: "No esperaba otro fallo, está todo en manos del lawfare

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido cuestionó hoy el fallo de la Cámara de Casación que confirmó su condena en la causa por la tragedia de Once al considerar que es parte del "lawfare"."No esperaba otro fallo. Está todo perfectamente calculado, todo en manos del lawfare", afirmó De Vido en diálogo con el programa "Contra Reloj", que conduce Rodo Herrera por La990, luego de que Casación confirmara su condena a cinco años y ocho meses de prisión.El ex funcionario cuestionó al Gobierno y al Congreso por no plantar una posición firme respecto de la situación de los "presos políticos", como se define a sí mismo."No vemos de parte de los otros dos poderes una actitud firme en relación a este desastre que es la Justicia argentina", recriminó.Al respecto, lamentó: "La Legislatura permanece en silencio ante esto. A mí me desaforaron sin siquiera haber sido indagado No se puede esperar mucho si los otros dos poderes no cambian de actitud".Sobre el Poder Judicial, De Vido afirmó que el 82% de la sociedad tiene "una opinión negativa" más allá de la diversidad de razones por las cuales se produce esa "insatisfacción"."Hay una enorme insatisfacción. Es un poder que oficia de verdugo de un pueblo extranjero", dijo el ex ministro al hacer alusión a Estados Unidos. (NA).-