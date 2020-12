Ginés González García explicó cómo se distribuirán vacunas que llegan de Rusia

El vuelo con las vacunas arribará este jueves en un avión de Aerolíneas Argentinas que partió esta tarde hacia Moscú. Cómo será la distribución.



"Venimos preparándonos hace mucho tiempo para la vacunación en todas las provincias", dijo González García en diálogo con C5N. El funcionario de la cartera sanitaria explicó que durante los últimos meses, el Ministerio que conduce inició un proceso de descentralización para poder avanzar en la estrategia de vacunación provincia por provincia. "Trabajamos con cada una de las provincias preparando un desafío fuerte como va a ser vacunar a millones de Argentinos", destacó.



"Las vacunas ya fueron embaladas y están en camino de San Petersburgo a Moscú", adelantó González García y precisó que el embalaje en el cual son transportadas está provisto con hielo seco y otras sustancias que preservan el frio, aún más que el hielo seco, los cuales le dan un margen de 96 horas de duración.



Una vez que el avión AR10-60 de la aerolínea de bandera arribe al país, se dará paso a una nueva etapa de la logística. "Las vacunas van a llegar a Ezeiza. Allí las esperan camiones refrigerados, que tienen 20 grados bajo cero", para su preservación. "De allí las llevarán a otro depósito, que tiene frigorífico, con las condiciones de temperatura", agregó.



Una vez en el depósito, comenzará la etapa de desembalar. "Ahí se empieza a hacer otro trabajo: dividir las dosis que llegan en la cantidad de vacunas necesarias y asignadas para cada provincia", señaló el titular de Salud, y agregó: "Es una operación que exige primero desembalar, luego preparar los nuevos embalajes, distribuirlos, que lleguen a destino y que estén listos para empezar a vacunar".



Al mismo tiempo, remarcó que el traslado de las dosis de la Sputnik V a cada provincia implicará también enviarlas a las jurisdicciones que cada gobernación haya determinado. "No es un solo lugar. Hay provincias que eligen que se las enviemos a cinco lugares. Obviamente la Provincia de Buenos Aires en sí misma es un tema", apuntó.



Respecto al cronograma estipulado de inicio de vacunación, manifestó que "si bien no está fijado el día, va a ser antes de fin de año". "Es una decisión que tomará el presidente con los gobernadores", dijo, y adelantó que todo el proceso de vacunación "va a durar mucho tiempo".



En cuanto al grupo que recibirá en primer lugar la vacuna, no dejó dudas al respecto: "Vamos a empezar por personal prioritario, el de Salud. Dentro de Salud, también empezaremos por el más prioritario".



Por otro lado, se refirió a la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), al señalar que "es un largo camino que hace un tiempo ha comenzado" pero enfatizó que "es cuestión de horas para que se aprueben (las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sputnik). Son autorizaciones de emergencia". Brotes y nueva cepa "Estamos tremendamente preocupados. Veníamos muy bien, empezamos a amesetar la bajada y ahora estamos cerca de cambiar la dirección de la curva. Los casos de hoy de CABA y Conurbano, si uno mira el comportamiento colectivo, aunque algunos siguen conservando comportamiento cuidadoso, en lo últimos días la mayoría fue una estampida. Estamos llamando a que venga la segunda ola", dijo con preocupación González García ante el aumento de casos de Covid-19 principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, a días de las fiestas de fin de año.



A propósito del incremento en los positivos, señaló también que "todos los países que nos rodean están subiendo mucho. Uruguay venía muy bien y está subiendo. Brasil tiene récord de casos. Chile igual. Todos decíamos que debíamos cuidarnos en el verano pero si seguimos así vamos a tener problemas cuando empieza el verano".



Si bien sostuvo que están analizando la situación respecto a la nueva mutación del Covid-19 que pone en vilo a Europa - principalmente al Reino Unido - el funcionario comentó que este lunes realizaron "una reunión con expertos y representantes del Malbran" en el cual dialogaron sobre la cepa identificada en Gran Bretaña. "La nueva cepa es una mutación. Hay cerca de 29. Han aumentado exponencialmente su transmisibilidad. El lado no tal malo es que no son ni más grave ni mortales, al mismo tiempo que las vacunas funcionan perfectamente en esta mutación como en el original. Pero es una preocupación", agregó.



En cuanto a un posible cierre de fronteras, dejó en claro que están conversando sobre dicha posibilidad, aunque por el momento no han tomado ninguna decisión. Sin embargo, enfatizó en que se deben extremar los cuidados individuales, aunque señaló que pese a las campañas de prevención realizadas, eso no está pasando. "Hay una situación social que no sé cómo manejarla. Lo que dicen los expertos son mensajes de "cuidémonos", pero la conducta colectiva si no es responsable no es bueno lo que viene por delante. Se entiende el cansancio, pero no nos confiemos en la vacuna. Hay que seguir cuidándonos", concluyó.



Ámbito.com.