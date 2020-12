Femer solo atenderá urgencias a afiliados del Iosper por siete días

Las autoridades de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y los presidentes de los Círculos Médicos que la conforman, se determinó realizar un paro por 7 días con suspensión del crédito a los afiliados del Iosper. Será a partir del 28 de diciembre, ante la falta de desagravio de parte de la Obra Social."Reclamamos un aumento arancelario que está congelado desde el mes de marzo Iosper", informó el secretario de la Femer Fernando Vázquez Vuelta, aEnviamos una nota el 13 de noviembre, tuvimos una respuesta negativa y, a pesar del diálogo, no llegamos ningún acuerdo. Por eso realizamos pequeñas suspensiones del servicio a Iosper"."las urgencias están garantizadas, no queremos perjudicar al afiliado. La idea es que lo programado sea revisado y que Iosper reaccione que los médicos tuvimos un año muy difícil", sentenció.Consultado sobre la situación de los médicos con pagos, indicó que "en este momento, al segundo nivel le están pagando a los 90 días la práctica médica" y ejemplificó: "si un médico opera a un niño de apendicitis, el profesional lo cobra casi a los 90 días y sin ninguna actualización arancelaria"."Los médicos tuvimos un año muy complicado, estuvimos expuestos a patologías y trabajamos en situaciones de estrés. Todo esto se agrava cuando la obra social dice que no va a haber ningún aumento desde marzo. Queremos hacer las cosas como corresponden y en el marco de la ley, solicitamos que el aumento sea como el del resto de los trabajadores", aseguró Vázquez Vuelta.Sobre cómo seguirán las negociaciones respecto al conflicto con Iosper dijo que "solicitamos una audiencia con el gobernador porque creemos que este conflicto va a perjudicar a los efectores públicos. Si Iosper no puede pagar las prestaciones como corresponde, muchos de los afiliados van a acudir a la parte pública y esto va a sobrecargar hospitales"