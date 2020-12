Galimberti tras habilitación de fiestas: "¿Hay que seguir alentando "clandes"?

Sociedad El Hospital Santa Rosa expresó su disconformidad ante la autorización de fiestas

Sigue la polémica en la ciudad de Chajarí tras la habilitación de eventos al aire libre para el 24 y 31 de diciembre, los cuales podrán desarrollarse con hasta un máximo de 1500 personas.Cabe recordar que Federación es el cuarto departamento con mayor cantidad de casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia con 1.678 y muchos de ellos, se han registrado en la ciudad de Chajarí.Tras la réplica de la directora del Hospital Santa Rosa, Fernanda Lalosa, que emitió un duro comunicado para criticar la medida dispuesta por la Municipalidad, el intendente Pedro Galimberti, hizo su descargo.Como es habitual, Galimberti utilizó su cuenta de twitter para responder al comunicado emitido por el hospital Santa Rosa, en el cual expresaban un claro rechazo a decreto que habilita la realización de eventos al aire libre para el 24 y 31 de diciembre."La Directora del Hospital, Fernanda Lalosa, expresó su disconformidad con la autorización que dimos para realizar eventos de fin de año. Respeto toda opinión pero claramente tenemos visiones diferentes y no son nuevas", comenzó el presidente municipal según indicó"No la escuché a la Dra. Lalosa decir nada cuando eventos sociales clandestinos ocurrían en playas vecinas a nuestra ciudad ¿Hay alguna motivación política? ¿Acaso hay que seguir alentando «clandes» sin ningún tipo de control? ¿Eso es lo que deben hacer nuestros gurises?""La falta de responsabilidad institucional a la que se alude en el comunicado no es de nuestro gobierno, sino de Provincia y de Nación, que no se hacen cargo de un problema visible, que existe. El problema, como dije muchas veces, no sólo es sanitario. Es social", dijo el intendente."Así incluso lo han comprendido los Concejales del propio partido del Gobierno y de la Dra. Lalosa, quienes firmaron y aprobaron la Resolución HCD N°41/20 solicitando autorización y/o habilitación para la realización de eventos al aire libre, en el contexto de navidad y año nuevo", finalizó Galimberti.