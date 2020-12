El Gobernador estuvo en Feliciano y anunció obras para el norte entrerriano

En el marco del desarrollo del norte entrerriano, el gobernador Gustavo Bordet estuvo en Feliciano y participó de la apertura de sobres para la segunda etapa de lagunas de tratamiento y nuevo colector, entregó aportes e inauguró una nueva unidad de Nivel Inicial, además de anunciar la continuación de otra escuela y más viviendas.Junto a intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, el primer mandatario entrerriano presenció, en la municipalidad de Feliciano, la apertura de sobres con las propuestas para la segunda etapa de lagunas de tratamiento y nuevo colector para la ciudad, obra que cuenta con un presupuesto oficial de 145.487.312,40 pesos y un plazo de ejecución de 120 días corridos.Participó también en el acto de entrega de aportes que se realizó en la Casa del Bicentenario. Y la última actividad del gobernador en la ciudad fue inaugurar una nueva unidad de Nivel Inicial en un predio ubicado en Buenos Aires y Venezuela. La unidad educativa de nivel inicial en Feliciano demandó una inversión de 15.477.907,33 de pesos, e incluyó tres salas con sanitarios, un Salón de Usos Múltiples (SUM) comedor, una cocina completa, un depósito, el patio de formación y área de juegos."Es un día muy importante para Feliciano poder culminar este proyecto integral de tratamiento de efluentes", sostuvo el gobernador Bordet antes de recordar el inicio de la misma en su anterior gestión y las dificultades que se tuvieron que sortear. "Había un gobierno nacional absolutamente ausente en las políticas de obras públicas provinciales. Se tuvo que hacer todo con nuestros recursos que nunca alcanzaban para una larga demanda, sobre todo en materia de saneamiento, de aguas y cloacas", entendió.En ese marco, y con el cambio de gobierno nacional y la asunción de Alberto Fernández como presidente, "afortunadamente todo cambió para bien. El hecho que Enrique Cresto pueda estar al frente de Enohsa ha sido muy beneficioso para la provincia de Entre Ríos porque obras como éstas que son millonarias se replican en toda el territorio provincial y esto nos pone al día en todo lo que es servicios esenciales que tienen que tener los vecinos y vecinas de cada localidad. Estamos hablando de lo más elemental que es el acceso al agua potable, al tratamiento de efluentes. Esto repercute en la calidad de vida de todos los días de cada familia, en ganar en salud para la población ante un sistema de saneamiento en cada ciudad", detalló.Habló luego de reiniciar la obra de la escuela que está frente al cementerio. "Es una escuela nueva que aún no tiene nombre. Se había comenzado, pero la empresa quebró. Ahora la retomamos para definitivamente terminarla. El 27 de enero estaríamos abriendo los sobres", adelantó.También se refirió a las 16 viviendas que se estaban construyendo. "La empresa también quebró. Se rescindirá el contrato y se llamará nuevamente a licitación", anunció poco antes de comentar que se le había hecho el anticipo financiero, pero la empresa no cumplió. "Estaremos licitando a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda 24 viviendas más para Feliciano", anunció.Asimismo, informó que "se puso en marcha con recursos de Enersa el cierre norte, en la línea que va de Los Conquistadores a Feliciano. Ya se firmó el contrato de obra con la empresa, y en las próximas semanas comenzará la obra. Esto era algo muy demandado", agregó."Quiero ratificar el compromiso con las rutas N°1 y N°2. Lo tenemos prefinanciado con un organismo internacional. La pandemia, y el desembolso de fondos internacionales estuvieron complejos este año, pero confiamos que el 2021 tendremos la licitación. Y si no conseguimos fondos internacionales, con fondos nacionales o provinciales se harán las rutas porque es clave e importante. Nos conecta todo el norte entrerriano, desde La Paz, Feliciano y Chajarí. Necesitamos poder llegar con ese cierre en las dos rutas que son claves para la provincia", insistió.Mencionó luego la unidad educativa inicial. "Esto también la había empezado el gobierno nacional y la abandonó, y se tuvo que concluir con fondos provinciales. Hoy la estamos inaugurando", dijo Bordet después de referirse a la jornada de trabajo que tendrá con el intendente para "acordar la programación de obras en el marco del plan que hará Cafesg para 2021, a sabiendas que se consiguió la transferencia automática de fondos. Esto también es una gran noticia y tuvo que venir un Presidente peronista para ponerlo nuevamente en Salto Grande", remarcó."Agradezco la presencia de todos, renuevo el compromiso y el trabajar fuerte. Les deseo a todos una muy feliz Navidad en familia y pudiendo encontrar en esa unión familiar la superación de esta pandemia que tanto nos afectó. Ojalá que en 2021 nos encuentre trabajando con normalidad, con la presencialidad en nuestras escuelas y los mejores deseos de felicidad para todos", concluyó.Por su parte, el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, dijo que "en un día histórico porque fue una lucha de muchos años y muchas tratativas. Fue la decisión política del gobernador Gustavo Bordet en su primera gestión de gobierno de destinar dinero de la provincia para hacer la primera parte. Obra que se hizo en tiempo y forma, y ahora estamos por abrir los sobres de la segunda etapa en su segunda gestión de gobierno. Queda claro el cumplimiento de la palabra con esta ciudad", remarcó."Queremos agradecerles especialmente al gobernador. La obra de laguna decantación y el nuevo colector cloacal era una obra ansiada y necesaria para los vecinos de San José de Feliciano porque hace más de 40 años y ya estábamos en una situación de emergencia".Dijo más adelante que "siempre tener la presencia del gobernador y de funcionarios es revitalizante para todos los que trabajamos en Feliciano", y mencionó algunas de las necesidades de la localidad. "El gobernador está trabajando en esto y siempre nos ha mostrado su compromiso con todas las obras. La decisión política del gobernador de que Feliciano sea una de las ciudades que tenga una nueva terminal de ómnibus, es una política que tiene que ver con el complemento de lo que es trabajar municipio, provincia y Nación en una sola línea ", concluyó.Acompañaron a Bordet, la vicegobernadora, Laura Stratta; el intendente Damián Arévalo; el titular Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) Luis Benedetto; los ministros de Producción Juan José Bahillo; de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Desarrollo Social, Marisa Paira. También estuvo el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, y los legisladores Silvia Moreno y Ester González.Esta segunda etapa tiene un presupuesto oficial de 145.487.312,40 pesos, y un plazo de ejecución de 120 días corridos. Las empresas que cotizaron son OIC, por 116.902.113,02; Hornus, por 173.677.208,26 pesos; Piton por 113.342.242,68 pesos; Lemiro Pietroboni-TRAZA-UT, por 169.350.710,91 pesos; y Caballi-Szczech-UT por 144.652.507,20 pesos.Con una población de aproximadamente 14.500 habitantes se encuentra con el inconveniente de contar con las actuales lagunas de estabilización de los efluentes cloacales dentro del ejido y muy próximo al asentamiento poblacional, de manera tal que el presente proyecto, a ejecutar en dos etapas, contempla en esta segunda etapa la relocalización de las mismas en un predio de propiedad del Municipio ubicado a la vera del arroyo Coronel, afluente del Arroyo Feliciano, y distante aproximadamente 2.800m de la actual ubicación del servicio.En esa segunda etapa, se ejecutará la relocalización de las lagunas de tratamiento en un predio del municipio ubicado a la vera del arroyo Coronel, afluente del Arroyo Feliciano, y los empalmes de las cañerías construidas en la primera etapa, con la boca de registro existente en la intersección de calle San Martín y San Luis, en una longitud de 65 metros por calle San Luis, para dar continuidad a la red hacia la estación elevadora. Por otro lado se construirá la cañería de impulsión, por calle pública sin nombre, a los efectos de ingresar al nuevo juego de lagunas anaeróbica y facultativa, a construir, con la disposición final del líquido tratado en el arroyo Coronel, adyacente a estas futuras lagunas.Durante la visita, el gobernador entregó el Decreto Nº 2353 para la terminación de la nueva obra de la escuela San José de Feliciano y aportes de Cafesg para la adquisición de iluminación LED por 816.701,60 pesos. Asimismo, entregó 751 mil pesos en aportes, de los cuales 366 mil pesos se destinarán a la municipalidad para el fortalecimiento del mercado popular. Recibieron además aportes jóvenes emprendedores; el Club Atlético Feliciano en el marco del Programa Emergencia Clubes de Barrio; y se hizo lo propio desde el Programa Poder Popular para vecinos de barrio María Reina con destino al comedor comunitario. Se entregó también kit hortícola para productores de desarrollo de distintos cultivos para agricultores familiaresLa localidad de San José de Feliciano se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Paraná y es cabecera del departamento homónimo. Se comunica a los centros urbanos más importantes por medio de rutas pavimentadas.