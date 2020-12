Capitales Alternas: El Presidente anunció obras y acuerdos en Tierra del Fuego

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana la primera reunión de Gabinete Federal en la ciudad fueguina de Río Grande, donde puso en marcha el proyecto de Capitales Alternas, junto al gobernador provincial, Gustavo Melella.Durante el encuentro, en el que los miembros del Gabinete nacional anunciaron obras y suscribieron acuerdos con sus pares provinciales, el mandatario señaló: "Tierra del Fuego es la Argentina, y hay que hacerla crecer como a todo el país. Ese debe ser el compromiso de todos"."Tierra del Fuego es un lugar único para cualquier argentino porque es donde se termina América Latina y es donde el territorio se amplía en la Antártida, que es nuestra", explicó el jefe de Estado y añadió: "Asumimos el compromiso de campaña de poner tantas capitales alternativas como provincias tiene la Argentina, y en Tierra del Fuego hacemos el primer encuentro de trabajo porque es un gran símbolo" para el país.Sobre el histórico reclamo de la Argentina sobre las Islas Malvinas, el mandatario reflexionó: "Esa tierra usurpada me duele tanto como a cada uno de ustedes, y valoro y quiero entrañablemente a cada uno de los que lucharon por recuperar esa tierra".El jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Transporte, Mario Meoni; Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.También participaron los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y el secretario de Energía, Darío Martínez. Por parte de Tierra del Fuego estuvieron presentes la vicegobernadora, Mónica Urquiza; y los intendentes de Río Grande, Martín Pérez; y Ushuaia, Walter Vuoto.Estuvieron presentes además, mediante videoconferencia, los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Buenos Aires, Axel Kicillof; además del CEO de la empresa Globant, Martín Migoya, desde España; la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, y el director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Adrián López, desde el Centro de Frontera, San Sebastián.Al exponer, el gobernador Melella subrayó la disposición del Gabinete nacional "en la cantidad de acciones de gobierno y de obras que llegan a la provincia, que son importantísimas para el plan de ampliación de nuestra matriz productiva" e indicó: "Tenemos el compromiso de seguir trabajando porque para nosotros empleo es igual a soberanía".El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en tanto, explicó que los acuerdos firmados durante el Gabinete Federal demuestran la existencia de "un gobierno federal, que genera igualdad y empleo genuino para todas y todos", y definió: "Argentina es uno de los países con más concentración en el mundo, con más del 40 por ciento de la población concentrada en el AMBA, pero nuestra fuerza política tiene representantes y militantes en el resto del país que nos dicen y nos marcan que se puede tener una Argentina federal y multipolar donde cada economía funcione".A su turno, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, expresó que el proyecto de Capitales Alternas fue una "decisión política y una promesa de campaña cumplida", al tiempo que agradeció al Presidente por "abrazar la causa Malvinas como la abraza todo el pueblo de la provincia".En primer lugar, el titular de la cartera de Interior suscribió con el gobernador Melella un convenio marco de adhesión al Programa de Fortalecimiento de Gestión Provincial, por el cual otorga un Aporte No Reembolsable de 255 millones de pesos. El objetivo de esta medida, financiada con recursos del BID y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), es impulsar el plan fueguino de desarrollo territorial mediante la ampliación, diversificación y complejización de su matriz productiva.Además, mediante una videoconferencia con el Centro de Fronteras San Sebastián, de Pedro anunció su puesta en funcionamiento por una inversión de más de 50 millones de pesos. El Centro, que tiene un movimiento migratorio anual de 411.126 personas y de 56.789 transportes de carga, contará con diez cabinas para el control migratorio, la Dirección General de Aduanas, el SENASA y la Gendarmería Nacional; cámaras lectoras de patentes, y de seguridad de corto y largo alcance, y nuevas instalaciones administrativas.A continuación, el secretario de Energía, Darío Martínez, firmó con la Provincia de Tierra del Fuego un acuerdo por el que la misma será incorporada al fideicomiso del Gas Subsidiado GLP y como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De esta manera, si bien por razones de índole técnica la vinculación física aún no se ha producido, el sistema fueguino va a contar con el mismo marco normativo que hoy en día tienen los generadores y distribuidores del resto del país a través del establecimiento de un precio estacional, la provisión de combustible y la remuneración a los generadores.Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, rubricó con el Gobernador el convenio marco para la ampliación del muelle comercial del puerto de la ciudad de Ushuaia, que pasará a contar con 80 metros de largo y 28 metros de ancho y aumentará, de esa forma, el área logística de trabajo en aproximadamente 2.240 metros cuadrados.La cartera de Transporte suscribió además convenios de asistencia técnica y económica para el desarrollo de nuevas terminales de ómnibus, que contarán con una inversión de 80 millones de pesos en Río Grande, y de 155 millones en Ushuaia.Luego, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, suscribió una serie de acuerdos con los intendentes en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género. Los mismos implicarán la construcción de un Centro Territorial para el desarrollo de políticas de género y diversidad de alrededor de 600 metros cuadrados en la ciudad de Ushuaia, con una inversión de aproximadamente 80 millones de pesos destinada a las obras y al equipamiento de las instalaciones.Además, la ministra firmó el convenio con Río Grande y Ushuaia para la implementación de los programas Acompañar y Generar, cuyo objetivo se centra en el acompañamiento económico y el fortalecimiento psicosocial de mujeres y personas LGBTI+ en riesgo por situaciones de violencia de género.En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, firmó el convenio marco para impulsar el programa "Argentina Hace" en Tierra del Fuego, que con una inversión de 600 millones de pesos impulsará obras de agua y saneamiento, mejoramiento vial y urbano, equipamiento social y gestión de recursos hídricos que beneficiarán a la población de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.Esa cartera encabezará la finalización de la rehabilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional N°3, en el tramo que une San Sebastián con Tolhuin, por una inversión de 1.315 millones de pesos. Esta obra contribuye a la conectividad de los tres municipios de la Provincia, beneficia el tránsito de 1.680 vehículos por día, optimiza la conexión con Chile a través del Paso San Sebastián y favorece la producción de hidrocarburos, las industrias de Río Grande y el turismo.Por su parte, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) anunció una inversión estimada de 2.379 millones de pesos en siete proyectos que beneficiarán a más de 46 mil habitantes mediante la ampliación de la cobertura de los servicios básicos de agua potable y cloaca, y el mejoramiento de la situación del ambiente marino-costero de la región.La titular de Anses, Fernanda Raverta, en tanto, rubricó un convenio con la provincia y el municipio de Río Grande para la apertura de un punto de atención de ese organismo en la margen sur de la referida ciudad. El punto fijo tendrá las facultades de resolver trámites de gestión de expedientes, además de ampliar el sector de cómputos.A su turno, el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció que la empresa de ingeniería de software y tecnología, Globant, abrirá oficinas en Tierra del Fuego por una inversión de 7.5 millones de dólares en los próximos tres años. Lo hizo mediante una videoconferencia con el CEO de la compañía, Martín Migoya, desde Madrid, España.El ministro Kulfas firmó, además, una serie de convenios para subsidiar la tasa de interés y aportar garantías en el otorgamiento de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas fueguinas; y para incorporar a la provincia al programa de Parques Industriales, que destina 60 millones de pesos de aporte no reembolsable por cada predio y subsidios de tasa para el financiamiento de obras y desarrollos.

Mientras que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, presentó el Plan "Casa Propia ? Construir Futuro", una política de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal y con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat. El plan incluye 264 mil soluciones habitacionales con un enfoque integral que atienda a la diversidad de la demanda habitacional con perspectiva de género, y viviendas para trabajadores y trabajadoras, adultos mayores y hábitat rural.Ferraresi mantuvo una videoconferencia con los gobernadores de Chaco, La Pampa y Buenos Aires, cuyas provincias suscribieron los acuerdos para incorporarse a los distintos planes de viviendas del Gobierno nacional. "Las viviendas tienen que ser dignas, generar posibilidades de crecer y arraigarse y tener una sustentabilidad en función de donde uno trabaja", explicó el ministro durante la comunicación.Desde Chaco, Jorge Capitanich suscribió el acta Procrear para el inicio del desarrollo urbanístico de Roque Sáenz Peña que incluye 74 viviendas por una inversión de 293 millones de pesos, y firmó la inclusión en el Plan Casa Propia-Construir Futuro por 120 mil viviendas.En tanto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, adhirió desde Mar del Plata al convenio para el Plan Nacional de Suelo para 12 municipios, por 2269 lotes, que demandará una inversión de más de 900 millones de pesos. Por último, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, firmó la adhesión al convenio Argentina Construye Solidaria por 28 millones de pesos.