La Iglesia hizo un llamado a la "esperanza" y de "reconstrucción" para Navidad

La Conferencia Episcopal Argentina hizo un llamado a la "esperanza" para la Navidad, a pesar de un panorama "ennegrecido" por el aborto y realizó un pedido de "ardua reconstrucción" de las fuentes de trabajo, educación, instituciones y lazos fraternos.La Comisión Permanente de la CEA difundió su mensaje navideño bajo el título "¿Por qué no renovar la esperanza?", en el que expresó: "este es un momento histórico donde necesitamos una ardua reconstrucción: de las fuentes de trabajo, de la educación, de las instituciones, de los lazos fraternos".Además, se indicó que "muchas cosas se han roto y necesitan ser sanadas", al considerar que "es momento de agradecerle al pueblo argentino su paciencia, su cooperación, su resistencia".El clero dedicó parte de su mensaje al debate que se está dando en el Senado sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al sostener que "sin embargo, en estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos"."Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles de tal manera que no se los neguemos, aunque no hayan nacido", agregaron.En una advertencia directa los senadores, se indicó: "quienes esperan empezar un año mejor, esta agenda legislativa no les trae esperanzas"."Hay miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver, que requieren toda nuestra atención: desde los problemas de la vacunación hasta la cantidad de personas muy enfermas que este año no han recibido adecuada atención médica, pasando por las mujeres que sufren violencia o no tienen un trabajo digno. Pero lo que se les ofrece en este momento duro e incierto es el aborto, y eso es un golpe a la esperanza", completaron.