Romero criticó la decisión de Galimberti de habilitar fiestas con 1.500 personas

La ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, dejó en claro que desde la Provincia se recomiendan los cuidados y evitar aglomeraciones para salvaguardar a adultos mayores y personas con enfermedades previas.A raíz de la autorización del intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, para la realización de eventos al aire libre con un máximo de 1500 personas en Navidad y Año nuevo, Romero sostuvo que "no queremos dramatizar, pero desde luego que desaconsejamos esta concurrencia"."Yo comprendo la ansiedad y los requerimientos de los distintos sectores en cuanto a las fiestas, incluso en un intercambio permanente que tengo con los intendentes demandan una definición de corte provincial sobre esto; a ellos les hemos respondido que hay que esperar hasta el 20 de diciembre, cuando se conozca el nuevo DNU presidencial, porque no podemos flexibilizar nosotros lo que no flexibiliza la Nación", expresó.En relación al sistema de salud, Romero destacó que "está muy demandado y no nos podemos descuidar, por eso es que no hemos autorizado las fiestas multitudinarias". En este sentido, señaló que "seguimos aconsejando las reuniones para 100 personas o 20 en reuniones familiares y no ser masivo, como también le decimos a los intendentes que no autoricen nada, aunque sabemos que el problema de esto es la clandestinidad".