El martes pagan el bono de $9450: quiénes lo cobran

Potenciar Trabajo: ¿a qué sectores incluye?

El Ministerio de Desarrollo Social confirmó el pago delpara el conjunto de trabajadoras y trabajadores que forman parte del. ¿Se puede inscribir para recibirlo?Este importe extraordinario se liquidará de, es decir que los más de 700 mil beneficiarios lo tendrán depositado en sus cuentas asignadas para el cobro mensual.La medida forma parte de una serie de iniciativas que se suma al pago doble de la Tarjeta Alimentar, la entrega de productos navideños para las familias y un bono de $5000 para trabajadores de comedores y merenderos."Este fue un año muy difícil: se perdieron changas y muchos sectores redujeron sus ingresos. El presidente Alberto Fernández siempre nos pidió empezar por los más vulnerables y nosotros seguiremos acompañando a todas las personas que tienen dificultades y a quienes han puesto el cuerpo durante estos meses difíciles", explicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.El Programa Potenciar Trabajo, que reemplaza al Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), creará 300 mil puestos de trabajo en una primera etapa a través de la vinculación de la economía formal con la informal, y la asociación de planes sociales con actividades laborales.A la hora de inscrbirse en el Plan, mediante el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ( Renatep), Anses solicita la Certificación Negativa que en la que se deja constancia si la persona cobra algún plan social, si tiene aportes como trabajador en relación de dependencia, monotributista o empleada doméstica, entre otros.Es un comprobante que emite ANSES en el que se deja constancia de que no (o sí) registrás:Aportes como trabajador bajo relación de dependencia.Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al SIPA (tanto para trabajadores activos como pasivos).Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares (empleada doméstica).Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.Cobro de la Prestación por Desempleo.Cobro de programas sociales.Asignación Universal por Hijo (AUH).Asignación por Embarazo (AUE).Progresar.Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.Obra social.Si estás o no registrado como Monotributista Social.Para, que tiene una validez de 30 días, es necesario seguir estos pasos:Ingresar a https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa Seleccionar "Ingresar a la consulta"Completar el los datos solicitados: CUIL y fecha de la consultaSeleccionar "Consultar"Para solicitar ser parte del programa, es necesario registrarse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ( Renatep). Ser parte le permitirá al inscripto acceder a programas como el Potenciar Trabajo u otros de Anses, poder participar de redes de comercialización e incluso tener acceso a herramientas crediticias.Pueden inscribirse todos aquellos que realicen actividades en el marco de la economía popular. Por ejemplo, está destinado a vendedores ambulantes, artesanos, cartoneros, recicladores, albañiles, trabajadores de la construcción, pequeños agricultores, etc.Ingresá a www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/ En caso de cumplir con los requisitos allí descriptos, hacer clik en el formulario de inscripciónFormulario de inscripción: http://renatep.mds.gob.ar/inscripcion Cargar tipo y número de DocumentoCompletar datos personalesGuardar los datos cargadosUna vez que se genere el cartel "Se generó su preinscripción con éxito"Clickear en descargar comprobante para guardarloMayores de 18 años y menores de 64.Quienes cobren AUH y/o Tarjeta AlimentariaMonotributistas sociales o de categoría ATrabajadores en relación de dependencia bajo el régimen de Personal de Casas Particulares (empleada doméstica)Propietarios de 1 solo inmueble (casa, departamento o terreno)Quiénes no pueden ingresar al Potenciar TrabajoQuienes estén trabajando en blancoQuienes sean prófugos de la Justicia (registro del Conarc)Quienes sean propietarios de más de un inmuebleQuienes sean propietarios de un negocio registradoQuienes tengan otro programa provincial, municipal o nacional: por ejemplo, ProgresarPropietarios de un automóvil de menos de 10 años de antigüedadQuienes perciben jubilación, pensiones a la vejez o invalidez, pensión universal del adulto mayor, pensión por incapacidad o subsidio de desempleo.