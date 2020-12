Feria Navideña: emprendedores destacaron el acompañamiento del Estado

Política Exitosa edición de la feria de emprendedores Regalemos lo Nuestro

Emprendedores y emprendedoras de la marca colectiva Manos Entrerrianas, que participaron de la quinta edición de la Feria Navideña Regalemos lo Nuestro, destacaron el acompañamiento del Estado durante este año, lo que les permitió continuar produciendo en el contexto de pandemia.En la feria que se desarrolló este viernes participaron 80 emprendimientos de Manos Entrerrianas de Paraná y alrededores, ofreciendo productos y formando parte del patio de comidas."Estamos muy entusiasmados de volver a las ferias, sobre todo en este tipo de contexto nos ayuda a darnos a conocer, a poder mostrarnos de forma presencial luego de un año tan atípico y complicado como el que nos tocó atravesar", agregó el emprendedor.Otra de las emprendedoras que participó fue Valentina Cottonaro, quien lleva adelante Pancracia, proyecto en el cual desarrolla producciones en cerámica artesanal, y que durante la feria se refirió a la marca colectiva que el gobierno provincial lleva adelante: "Ser parte de Manos es algo que agradezco mucho, me permite mostrar mis productos no solo en Paraná sino en toda la provincia, ya que tiene una llegada muy amplia. Agradezco que se lleven adelante este tipo de eventos, sobre todo en el contexto que nos tocó atravesar este año, estoy muy emocionada de poder participar".De igual manera se expresó Leonardo Ortíz, que participó de la feria con su emprendimiento Vinos Entrerrianos, y sobre el cual contó: "Me dedico a los vinos entrerrianos, trabajo en la promoción y divulgación de lo que es la viniticultura de la provincia. Honestamente, estas ferias son muy esperadas, ya son tradicionales, por eso valoramos mucho como emprendedores que se lleven adelante aún en este contexto de pandemia, y por supuesto con todos los cuidados necesarios"."Formamos parte de Manos Entrerrianas desde el primer momento, lo cual nos ayudó mucho a poder mostrarnos y visibilizar la actividad. Realmente agradezco que desde el gobierno de la provincia se lleve adelante este tipo de herramientas para los emprendedores, porque es una oportunidad de desarrollo, de poder fortalecer lo que hacemos y darnos a conocer", comentó el emprendedor.La emprendedora Nidia Peltzer, quien estuvo presente en la feria con Icaro Gourmet, el primer emprendimiento en la provincia que cuenta con todas las certificaciones para la elaboración de insumos orgánicos y alimentos saludables, destacó: "Estamos muy agradecidos y felices de formar parte de Manos Entrerrianas, hace mucho tiempo que venimos trabajando seriamente y con ganas de salir adelante, y poder contar con una marca colectiva de estas características que nos permite mostrar lo que hacemos, tiene otro alcance, otra llegada. Trabajamos con mucho amor y dedicación, es una alegría inmensa ser parte de esta primera feria presencial en contexto de pandemia"."Agradecemos profundamente la dedicación y el trabajo al gobierno, al Ministerio y en especial al equipo de Manos, que han hecho un trabajo increíble y que nos dan la posibilidad de estar en este tipo de ferias, que son una ventana para poder mostrar nuestros productos", agregó.Cabe destacar que esta feria se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad y de prevención para el coronavirus. Asimismo, se promovieron medidas de autocuidado, y se implementaron los protocolos vigentes para la realización de este tipo de eventos.